Süper Lig ekibi açıkladı: Biletler sezon sonuna kadar ücretsiz

Trendyol Süper Lig'de mücadele eden Karadeniz temsilcisi Samsunspor; Konferans Ligi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor maçları haricinde kale arkası tribünlerinin sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu.

O MAÇLAR HARİÇ ÜCRETSİZ

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından alınan karar doğrultusunda, UEFA Avrupa Konferans Ligi karşılaşmaları ile Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hariç olmak üzere, tüm Trendyol Süper Lig iç saha müsabakalarında kale arkası tribünleri sezon sonuna kadar kadın, öğrenci ve engelli taraftarlarımız için ücretsiz olacaktır. Ücretsiz bilet işlemleri, müsabaka öncesi bilet satışı sırasında Biletinial uygulamasından üye olan ve Bulvar AVM gişesinden kale arkasına bilet yüklemesi yapan taraftarlarımız için geçerlidir." denildi.