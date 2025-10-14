CHP’Lİ belediyelere operasyon... Yolsuzluktan alınanlar hesap veriyor

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, salonunun yetersiz olması sebebiyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kalabalıktan dolayı duruşma salonu önünde yığılmalar oluştu. Sanık yakınları slogan atarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, güvenlik güçlerine kalabalığı dağıtması yönünde talimat verdi, “Burası slogan atılacak yer mi?” dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE G ÖNDER İLDİ

Nevşehir’in Avanos ilçesinde eski Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ‘görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına sebep olmak ya da kişilere haksız menfaat sağlamak’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

Savunmasında ihale sürecinin Mali Hizmetler Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu belirten İbaş, “İhale onay makamı tarafımdır. Ancak ihale sorumlusu Mali Hizmetler Müdürlüğüdür. Firma ile yapılan çalışmada ödeme yapılmadığına dair bana bir bilgi verilmedi” dedi. Mahkeme heyeti; sanıkların görev gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin veya ihmallerinin bulunup bulunmadığının, kamu zararı ya da kişilere haksız kazanç olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma ertelendi.

22 Ş ÜPHEL İ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dâhil toplam 22 kişi, üç gündür süren gözaltının ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.