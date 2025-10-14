Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > CHP’Lİ belediyelere operasyon... Yolsuzluktan alınanlar hesap veriyor

CHP’Lİ belediyelere operasyon... Yolsuzluktan alınanlar hesap veriyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CHP’Lİ belediyelere operasyon... Yolsuzluktan alınanlar hesap veriyor
Yolsuzluk, CHP, Belediye, Operasyon, Dava, Haber
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Belediyelere yönelik yolsuzluk operasyonlarında gözaltına alınan CHP’li isimler yargıya hesap veriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması doğrultusunda açılan “kooperatif” davasında, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da bulunduğu altısı tutuklu 65 sanığın yargılanmasına dün devam edildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, salonunun yetersiz olması sebebiyle duruşma 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Kalabalıktan dolayı duruşma salonu önünde yığılmalar oluştu. Sanık yakınları slogan atarak tepki gösterdi. Mahkeme başkanı, güvenlik güçlerine kalabalığı dağıtması yönünde talimat verdi, “Burası slogan atılacak yer mi?” dedi.

DOSYA BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Nevşehir’in Avanos ilçesinde eski Belediye Başkanı Celal Alper İbaş, ‘görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına sebep olmak ya da kişilere haksız menfaat sağlamak’ suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

Savunmasında ihale sürecinin Mali Hizmetler Müdürlüğünün sorumluluğunda olduğunu belirten İbaş, “İhale onay makamı tarafımdır. Ancak ihale sorumlusu Mali Hizmetler Müdürlüğüdür. Firma ile yapılan çalışmada ödeme yapılmadığına dair bana bir bilgi verilmedi” dedi. Mahkeme heyeti; sanıkların görev gereklerine aykırı hareket edip etmediklerinin veya ihmallerinin bulunup bulunmadığının, kamu zararı ya da kişilere haksız kazanç olup olmadığının tespiti için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Duruşma ertelendi.

22 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda, CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi dâhil toplam 22 kişi, üç gündür süren gözaltının ardından ifadeleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Meclis Başkanı Kurtulmuş Pakistan’da: Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğizCari dengede rekor fazla!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis Başkanı Kurtulmuş Pakistan’da: Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğiz - Politika"Teröre bundan sonra da geçit vermeyeceğiz"Özgür Özel Brüksel’den hayal kırıklığı ile döndü! - PolitikaBrüksel’den hayal kırıklığı ile döndü!DEVA'yı kapatıp AK Parti'ye mi geçecekler? Ali Babacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koydu - PolitikaBabacan'ın sağ kolu, iddialara noktayı koyduCHP'de Zonguldak depremi! Kadın kolları başkanı ve 10 üye istifa etti - PolitikaKadın kolları başkanı ve 10 üye istifa ettiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır Zirvesi öncesi kritik açıklama: Gazze'de ateşkesle her şey bitmedi! - Politika"İsrail anlaşmadan çark etmemeli"Ümit Özdağ'dan İyi Parti ile ittifak sinyali! "Müsavat Başkan ile kahve içeriz" - Politikaİttifak sinyali verdi! Partiyi duyan ayağa kalktı
Sonraki Haber Yükleniyor...