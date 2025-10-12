Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır Zirvesi öncesi kritik açıklama: Gazze'de ateşkesle her şey bitmedi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’da gerçekleştirilen toplu açılış töreninde önemli mesajlar verdi. Trabzon’a yapılan büyük yatırımları vurgulayan Erdoğan, deniz üzerindeki üçüncü havalimanının Trabzon'a yapılacağının müjdesini verdi.

Bölgedeki küresel krizlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti ve ateşkesin kalıcı olması gerektiğini ve İsrail’in geri adım atmaması gerektiğini söyledi.

Ayrıca, CHP’nin Türkiye’yi Avrupa’da şikayet etme çabalarını sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, muhalefetin yalan ve iftiralarla Türkiye’nin uluslararası duruşunu zedelemeye çalıştığını ifade etti.

DENİZ ÜZERİNE 3. HAVALİMANI GELİYOR!

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Biz bu şehri Allah için seviyoruz. Trabzon'u 1461 ruhuyla, Sultan Fatih'in tutkusuyla seviyoruz. Bugüne kadar bu sevdanın hakkını en güzel şekilde hizmet ettik. Trabzon'a tarihinin en büyük hizmetlerini sunduk. Son 23 yılda Trabzon'da 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık.

Bugün 130 yatırımın açılışını gerçekleştiriyoruz. Trabzon Havalimanı'nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum, yeni projeyi bitirdik. İnşallah ihalesini bu yıl yapıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon'a inşa edeceğiz.

Trabzon genelinde yürütülen 620 milyon lira tutarındaki 18 farklı projeyi sizlere sunduk.

Yakın çevremizde gerçekten tarihi kırılmalar yaşanıyor. Bundan 1asır önce olduğu gibi yeni dünya düzeni bizim de yer aldığım coğrafya merkezli hadiselerle yeniden şekilleniyor. Rusya-Ukrayna savaşı 4. yılına girmek üzere. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Zaman zaman tırmanan bu kanlı savaş, tüm dünyayı tedirgin ediyor.

"BEDEL ÖDEYEN BÖLGEMİZ OLUYOR"

Barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz'in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz.

Savaş baronlarının servetleri büyürken kaybeden halklar oluyor. Bedel ödeyen bölgemiz oluyor. Biz bu krizin çözülmesinde üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız.

Gazze'li kardeşlerimizi ilk kez rahat bir nefes alıyor. İsrail'in saldırı yüzünden sürüklenen siviller geri dönüyor. Yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze'ye ulaşmaya başladı. Bunlar iki yıllık zulümden sonra kalplerimize inşirah veren gelişmeler.

Ateşkes anlaşmasıyla her şey bitmiş değil. Şimdi çok daha büyük bir imtihan bizi bekliyor. İsrail anlaşmadan çark etmemelidir. İkincisi Gazze'nin yeniden süratle ayağa kalkmasıdır. İsrail Gazze'nin yüzde 85'ini yaşanmaz hale getirdi. Türkiye olarak elimizden geleni yapacağız.

CHP'YE TEPKİ: AVRUPA'YA TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET TURUNA ÇIKIYORLAR

Yeni Türkiye'yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ana muhalefet kabullenemedi. Ülke içinde ne yaparsa yapsınlar, dışarda Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini anlatamadık. Eski başkanın sicili zaten kötüydü. Yeni başkan selefinden çok daha hevesli çıktı. Sözde Türkiye Partisi olacaklardı ancak bunu da yediler.

Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk iddiası olan haramiler yargıdan kaçırmak için batılı ülkelere yalvarıyorlar.

Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet turuna çıkıyorlar.

Dün yine şikayet için gittiği Avrupa'da: Gazze için parmağını kıpırdatmadı iftirası atıyor. İsrail'le ticareti bir buçuk yıl önce kesmiş, Gazze'nin tüm dünyada sesi olmuş ülkesini kötülemekten hicap duymuyor. Sırf muhalfefet etmek adına açıkça yalan söylüyor.

Bunlar değişmez bunlar iflah olmaz.