Öğretmen ve veliler ‘devam’ dedi: Okul kıyafeti uygulaması tam not aldı

Millî Eğitim Bakanlığı, okul kıyafeti uygulamasına ilişkin yapılan yönetmelik değişikliğinin ardından öğretmen ve velilerden gelen geri bildirimleri açıkladı. 6 Aralık 2024’te yürürlüğe giren düzenlemeyle ilkokul, ortaokul ve liselerde kıyafetler, velilere maddi yük oluşturmayacak şekilde, özel işaret, baskı veya desen zorunluluğu olmadan okul müdürlüklerince belirleniyor.

Bakanlık, uygulamanın sahadan geri dönüşünü değerlendirmek için 32 bin 945 öğretmen ve 407 bin 207 veliyle anket yaptı. Öğretmenlerin yüzde 94’ü değişikliği olumlu bulurken, yüzde 94,6’sı okul kıyafetinden memnun, yüzde 92,2’si uygulamanın okul içi disipline katkı sağladığını ifade etti. Öğretmenlerin yüzde 93,2’si kıyafetin öğrencilerde okula aidiyet duygusunu, yüzde 95,5’i ise eşitlik duygusunu güçlendirdiğini belirtti. Uygulamanın devam etmesini isteyen öğretmenlerin oranı yüzde 95,1 oldu.

YÜZDE 85,5’ İ MEMNUN

Velilere yönelik anket sonuçları da olumlu. Katılımcıların yüzde 81’i değişikliği, yüzde 85,5’i de uygulamadan memnuniyetini dile getirdi. Velilerin yüzde 79,7’si kıyafetin çocukları için rahat ve kullanışlı olduğunu, yüzde 78,7’si çocuklarının hareket özgürlüğünü desteklediğini ifade etti. Okul kıyafetinin eşitlik ve aidiyet duygusunu güçlendirdiğini belirten velilerin oranı sırasıyla yüzde 88,8 ve 85,9 olarak kaydedildi. Velilerin yüzde 72,4’ü kıyafetin motivasyonu artırdığını belirtirken, yüzde 87,6’sı uygulamanın devam etmesini istedi.