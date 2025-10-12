Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Eğitim > Bakanlık duyurdu, yarın tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak!

Bakanlık duyurdu, yarın tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakanlık duyurdu, yarın tüm okullarda eş zamanlı tatbikat yapılacak!
Afet, Milli Eğitim Bakanlığı, Okullar, Eğitim, AFAD, Haber
Eğitim Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" etkinlikleri kapsamında, 13 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları uygulanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB, "Yeşil Vatan - Benim Okulum Geleceğe Çare" etkinlikleri çerçevesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılı tematik takviminde ekim ayını "Afetler ve Dayanıklılık Ayı" olarak belirledi.

TÜM OKULLARDA EŞ ZAMANLI TATBİKAT YAPILACAK

Bu kapsamda, "Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü" dolayısıyla 13 Ekim'de tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatları yapılacak. Bakanlık tarafından okullarda afet bilinci ve risk azaltma eğitimlerinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi ve aile katılımıyla güçlendirilmesi hedefiyle "Afet ve Acil Durum Kartı" hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in video mesajını içeren ve öğrencilerde afetlere karşı farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan kartta, "ev güvenliği, afet çantası hazırlığı, toplanma noktası belirleme, aile tatbikatı yapma ve bölgesel risklere karşı alınacak önlemler" gibi başlıklarda öğrenciler ve veliler için kontrol listeleri yer alıyor.

BAKAN TEKİN HEM ÖĞRENCİLERE HEM DE VELİLERE SESLENDİ

Bakan Tekin, Afetler ve Dayanıklılık Ayı kapsamında öğrencilere ve velilere seslendiği mesajında, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Velilere, çocuklarıyla afetlere karşı bilinçlenmeye yönelik hazırlıklar yapmaları çağrısında bulunan Tekin, şu ifadeleri kullandı: "Sevgili velilerimiz, öğretmenlerimiz okullarımızda öğrencilerimizle birlikte afetlere karşı alınabilecek önlemleri konuştular. Çeşitli etkinliklerle çocuklarımızın yaşayarak ve deneyimleyerek öğrenmelerine rehberlik ettiler. Sizlerden ricamız, çocuklarımızın okulda öğrendiklerini evde sizinle paylaşmalarına fırsat vermenizdir. Unutmayalım, afetlere karşı en büyük gücümüz bilgi, hazırlık ve dayanışmadır. Birlik ve beraberliğimiz, Türkiye Yüzyılı'nı eğitim, farkındalık ve dayanışmayla kurma idealimizin ilhamıdır."

Öğrenciler, afet anında doğru davranış biçimlerini uygulamalı olarak öğreneceği tatbikatların ardından "Afet ve Acil Durum Kartı" öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılacak, ailelerin evlerinde afet çantası hazırlığı, toplanma alanı tespiti ve tehlike avı çalışmaları yapmaları teşvik edilecek.

EKİM AYI BOYUNCA ÇOK SAYIDA ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Ekim ayı boyunca AFAD, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Kızılay gibi paydaş kurumların katkılarıyla, afet farkındalığı, ilk yardım, arama-kurtarma ve dayanıklılık temalı etkinlikler okul ortamlarında sürdürülecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Bugün maç var mı, kimin maçı var? 12 Ekim Bugünkü Maçlar TakvimiAğrı kesici içti, ölümle burun buruna geldi! Şimdi organ nakli sayesinde hayatta
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhlas Koleji'nden uluslararası akademik başarı: Öğretmenlerin çalışmaları USOS 2025'e katılacak - Eğitimİhlas Koleji'nden uluslararası akademik başarıZorunlu eğitim tartışmalarında sona gelindi: Avrupa’da ortalama eğitim süresi 10-11 yıl  - EğitimDünya seçiyor biz zorluyoruzAvrupa’da okumayı lüks olmaktan çıkardılar! Vakıflardaki pahalılık yurt dışına kaçırttı - EğitimAvrupa’da okumayı lüks olmaktan çıkardılar!Zorunlu eğitim kaç yıl olacak? Bakan Tekin tartışmalara son noktayı koydu! - EğitimZorunlu eğitim kaç yıl olacak?Bakan Tekin, okullardaki dayatmaya tepkili: EBA var, yardımcı kitaba ihtiyaç yok - EğitimErdoğan'a sunulacak! Eğitim süresi kısılabilir12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor! Bakan Tekin ilk kabineyi işaret etti, gözleri Erdoğan'a çevirdi - Eğitim12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...