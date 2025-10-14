Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgür Özel Brüksel'den hayal kırıklığı ile döndü!

Özgür Özel Brüksel’den hayal kırıklığı ile döndü!

Özgür Özel Brüksel’den hayal kırıklığı ile döndü!
Özgür Özel’in Brüksel’de düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingi beklenen ilgiyi görmedi. Avrupa’daki CHP örgütlerinin seferberliğine rağmen katılımın düşük kaldığı bildirildi.

Berat Temiz/ANKARA - Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından tutuklanmasının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerini yurt dışına taşıyan ve ilk buluşmasını önceki gün Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beklediği ilgiyi göremedi.

Yurt dışında yapılan ilk miting olması sebebiyle büyük ses getireceği düşünülen programa katılım düşük oldu ve istenen etkiyi oluşturamadı. Avrupa’nın birçok noktasından CHP örgütlerinin Brüksel mitingine katılmak için otobüs seferleri düzenlemesine rağmen katılımın yaklaşık 1.500-2.000 kişi olduğu öğrenildi.

Özgür Özel’in yurt dışı temasları devam edecek. Özel, 16-18 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da yapılacak Avrupa Sosyalist Partisinin kongresine katılacak. Öte yandan CHP’nin yurt dışı mitinglerindeki ikinci adresi de belli oldu. CHP kurmayları, sıradaki yurt dışı mitinginin aralık ayında Almanya’nın başkenti Berlin’de olabileceğini söyledi.

