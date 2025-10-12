Esnaf konuştu, CHP'li Başkan kaçtı! "Bıktık, tükendik" sesleri ziyareti yarıda bıraktırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından İstiklal Caddesinde hayata geçirilen ‘Otobüs Yolu’ projesinde şikayetlerin artmasıyla birlikte Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, caddede esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Başkan Çavuşoğlu, ziyaretler sırasında esnaflar sert tepki aldı. Esnaflar durumdan şikayetçi olduğu dile getirirken Başkan Çavuşoğlu ise yoğun şikayetlerde esnafın derdini anlatmasını yarıda bırakarak yolunu devam etti.

SİTEME GÜLEREK CEVAP VERDİ

İlk etapta çiçekçi esnaf ile karşılan Başkan Çavuşoğlu esnafın yanına geldi. Esnaf ise "Ben çiçekçiyim, müşterim çiçek almak için duramıyor. Burada duramadıktan sonra ben ne yapacağım" diye sitemini belirtti. Başkan Çavuşoğlu ise "Benim işi bozar diyorsun" diye gülerek yolunu devam etti.

Esnaftan sert tepki, "Denizli’de yaşayan insanlar var. Denizli’de yaşayan vatandaşların mutluluğundan sorumlusunuz ama siz biz herkesi mutlu etmek zorunda değilsiniz" diyorsunuz doğru mudur bu?" dedi.

"HERKESİ MUTLU ETMEK ZORUNDA DEĞİLİZ" DEDİNİZ

Ardından ise başka bir esnafa giden Başkan Çavuşoğlu burada ise başka bir sitem ile karşılaştı. Karşılaştığı esnaf "Denizli’de yaşayan insanlar var. Siz bu Denizli’de yaşayan vatandaşların mutluluğundan sorumlusunuz. Siz ise ‘Biz herkesi mutlu etmek zorunda değiliz’ diyorsunuz. Sizce doğru bir söylem midir? Siz bu caddeye geldiğiniz zaman yaşlı amcalarla ve çoluk çocukla sohbet ettiniz. Başka bir şey yapmadınız.

Burada esnafla sohbet edip, memnun olmayan konuları konuşmadınız. Başka yaptığınız bir şey yoktu. Biz burada esnafız. Burada olan kazaları biz görüyoruz. Burada günde kaç tane kaza oluyor, bir bakın. Her gün 2 tane kaza oluyor" diye belirtti. Başkan Çavuşoğlu ise gülerek esnafını şikayetlerini görmezden gelerek başka bir esnafla konuşmaya devam etti.

"BIKTIK, TÜKENDİK"

Esnaf derdini anlatırken araya giren Başkan Çavuşoğlu, konuşurken araya giren esnafa "Konuşturmuyorsunuz" deyince esnaftan sert tepki aldı; "Bıktık, tükendik. Yoldan şikayetçiyiz"

Diğer esnaf ise "Bu hepimizin sorunu zaten" dedi. Sonrasında esnaf derdiniz anlatmaya devam ederken Başkan Çavuşoğlu esnafın derdini dinlemeden sözlerini devam etti. İstiklal Caddesin ayakkabıcı olan bir esnaf ise, hemen dükkanın dibinde bulunan reyonun bile karışıldığını ve esnafı da düşünülmesi talep etti.

Daha öncesinde esnaf derdini anlatırken sözlerini girip konuşmaya devam eden Başkan Çavuşoğlu’nun sözüne bu sefer esnaf girince Başkan Çavuşoğlu, "Konuşturmuyorsunuz, ben sizi dinliyorum. Müsaade etmiyorsunuz" dedi. Esnaflar ise karşılık olarak, "Bıktık, tükendik. Yoldan şikayetçiyiz" dedi.

ESNAF KONUŞURKEN YOLA DEVAM ETTİ

"Derdimiz çok büyük, dükkanımızda sabredemedik. Sizi görünce yanınıza geldik" diyen esnaf derdini anlatmaya devam ederken bu sefer Başkan Çavuşoğlu esnafların derdini yarıda bırakarak yanlarından ayrıldı ve yolunu devam etti.

Ardından bir markete gelen Başkan Çavuşoğlu’na bu sefer bir esnaf, "Başkanım engelli rampası kaldırıldı, engellilerimiz giremiyor" dedi. Başkan Çavuşoğlu ise engelli rampası yüzünden düşenlerin olduğunu iddia etti.

Engelli bir vatandaş ise, "‘Engelli olduğumuz için ne bir markete girebiliyoruz ne bir şey yapabiliyoruz. Hiçbir şekilde memnun değiliz’ diye sitemde bulundu.