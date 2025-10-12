Danimarka - Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede izlenir? Muhtemel 11 belli oldu
Danimarka - Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede izlenir belli oldu! 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu heyecanı ise hız kesmeden devam ediyor. Grubun 4. haftasında sahne alacak olan Danimarka - Yunanistan maçı büyük bir merakla bekleniyor.
Danimarka - Yunanistan maçı hangi kanalda, nerede izlenir açıklandı. Yaptığı 3 maçta topladığı 7 puanla lider konumda yer alan Danimarka etkili hücum hattıyla dikkat çekiyor. Yunanistan ise aldığı 3 puanla 3. sırada bulunuyor.
DANİMARKA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Danimarka - Yunanistan maçı EXXEN kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maçı izlemek isteyen futbol tutkunları EXXEN üyeliği üzerinden karşılaşmayı şifreli olarak takip edebilecek.
DANİMARKA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Avrupa Elemeleri C Grubu’nda oynanacak Danimarka - Yunanistan maçı 12 Ekim Pazar günü saat 21.45’te başlayacak. Kopenhag’daki Parken Stadyumu’nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor.
DANİMARKA - YUNANİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11’LER
Danimarka: Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard, Maehle, Norgaard, Hjulmand, Dorgu, Dreyer, Damsgaard, Hojlund
Yunanistan: Tzolakis, Vagiannidis, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Zafeiris, Kourbelis, Karetsas, Bakasetas, Tzolis, Ioannidis