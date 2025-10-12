Sadece obezler değil, zayıflar da tehlikede! Covid-19 ölüm riski 5 kat yüksek

Japonya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, düşük vücut kitle indeksine (VKİ) sahip bireylerin Covid-19'u 'normal kilolu kişilere kıyasla' daha ağır geçirdiğini ortaya koydu.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre, Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, 2020-2022 yılları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 46 bin hasta incelendi.

ÖLÜM RİSKİ 'ZAYIFLARDA' DAHA FAZLA

Araştırma ekibi, hastaların vücut kitle indeksi ile hastalığın şiddeti arasındaki bağlantıyı analiz etti. Sonuçlara göre, zayıf hastaların, normal kilolu kişilere göre hastalığı ağır geçirme, solunum desteği ya da kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma ve ölüm riskinin 1,74 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Haberde, özellikle 20 ila 64 yaş arasındaki zayıf bireylerde riskin belirgin biçimde arttığı kaydedilirken; bu yaş grubunda, zayıf kişilerin hastalığı ağır geçirme olasılığı 2,37 kat, ölüm riski ise 5,75 kat daha yüksek bulundu.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Covid-19'u ciddi semptomlarla geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Ancak sonuçlar, yalnızca fazla kilonun değil, aşırı zayıflığın da bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösterdi.