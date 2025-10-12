Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Sağlık > Sadece obezler değil, zayıflar da tehlikede! Covid-19 ölüm riski 5 kat yüksek

Sadece obezler değil, zayıflar da tehlikede! Covid-19 ölüm riski 5 kat yüksek

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Sadece obezler değil, zayıflar da tehlikede! Covid-19 ölüm riski 5 kat yüksek
Sağlık Haberleri  / Anadolu Ajansı

Japonya'da yapılan yeni bir araştırma, düşük kilolu kişilerin Covid-19'u "normal kilolulara göre" çok daha ağır geçirdiğini ve ölüm risklerinin 5 katı aştığını ortaya koydu.

Japonya'da yapılan kapsamlı bir araştırma, düşük vücut kitle indeksine (VKİ) sahip bireylerin Covid-19'u 'normal kilolu kişilere kıyasla' daha ağır geçirdiğini ortaya koydu.

Devlet televizyonu NHK'nin aktardığı bilgilere göre, Japonya Sağlık Güvenliği Enstitüsü tarafından yürütülen araştırmada, 2020-2022 yılları arasında Covid-19 nedeniyle hastaneye yatırılan 46 bin hasta incelendi.

ÖLÜM RİSKİ 'ZAYIFLARDA' DAHA FAZLA

Araştırma ekibi, hastaların vücut kitle indeksi ile hastalığın şiddeti arasındaki bağlantıyı analiz etti. Sonuçlara göre, zayıf hastaların, normal kilolu kişilere göre hastalığı ağır geçirme, solunum desteği ya da kalp-akciğer cihazına ihtiyaç duyma ve ölüm riskinin 1,74 kat daha yüksek olduğu belirlendi.

Haberde, özellikle 20 ila 64 yaş arasındaki zayıf bireylerde riskin belirgin biçimde arttığı kaydedilirken; bu yaş grubunda, zayıf kişilerin hastalığı ağır geçirme olasılığı 2,37 kat, ölüm riski ise 5,75 kat daha yüksek bulundu.

Araştırmacılar, obez bireylerin de Covid-19'u ciddi semptomlarla geçirme ihtimalinin yüksek olduğunu vurguladı. Ancak sonuçlar, yalnızca fazla kilonun değil, aşırı zayıflığın da bağışıklık sistemi üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini gösterdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko-Karşıyaka basketbol maçı hangi kanalda? Maç yayın bilgileri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ağrı kesici içti, ölümle burun buruna geldi! Şimdi organ nakli sayesinde hayatta - SağlıkAğrı kesici içti, ölümle burun buruna geldi!1 milyar kişinin ruh sağlığı bozuk! Narsisizm patladı - Sağlık1 milyar kişinin ruh sağlığı bozuk! Narsisizm patladıGripte ilk tedavi evde başlıyor: Hemen hastaneye gitmeyin çünkü… - SağlıkGripte ilk tedavi evde başlıyor: Hemen hastaneye gitmeyin çünkü…Çocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdi - SağlıkÇocuğunu kucağına alamıyordu… Spor yapmadan 38 kilo verdiSağlığın gizli kahramanı Türk kahvesi! Doğru içildiğinde şifa, fazlası zarar... - SağlıkSağlığın gizli kahramanı Türk kahvesi!Şikayet var ama bulgu yoktu: Karın ağrısıyla gittiği hastanede bağırsağında kangren çıktı - SağlıkKarın ağrısıyla gitti, bağırsağında kangren çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...