Trabzonspor kararsız: Ernest Muci ortada!
Bir sezonluğuna kiralanan ve verim almaya başlanan orta sahanın satın alma opsiyonu 8,5 milyon avro. Eğer rakam aşağı çekilirse bordo mavililer Ernest Muçi’nin tapusunu almaya sıcak.
Trabzonspor'da kiralık oynayan Ernest Muçi, son maçlardaki başarılı performansıyla öne çıkarken, kulüp 8,5 milyon avroluk satın alma opsiyonunu, Beşiktaş'ın bonservis indirimi ve oyuncunun kalan sezon performansı belirleyici olmak üzere değerlendirecek.
Fırtına’da son maçlarda öne çıkan isim kiralık oyuncu Ernest Muçi oldu. Trabzonspor, Beşiktaş’ta bekleneni veremediği için gönderilen Arnavut orta sahayı bir sezonluğuna satın alma opsiyonu ile kiralamıştı. Kiralama bedeli olarak 1 milyon avro ödenen ve satın alma opsiyonu da 8,5 milyon avro olan Arnavut oyuncu farkını göstermeye başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke’nin güvenini boşa çıkarmayan Muçi konusunda şu an kesin bir karar yok. Tekke, oyuncunun kalmasından yana ama burada kulübün ekonomik çıkarları söz konusu.
PERFORMANSI ÖNEMLİ…
24 yaşındaki oyuncunun kariyer planlamasında Avrupa olsa da o da bordo mavililerin kendisine yeni sayfa açmasından ve kucaklamasından mutlu. Sezon sonunda neler olacağını o da bilmiyor. Yönetim, Beşiktaş’ın 8,5 milyon avroluk bonservis bedelinde indirim yapması durumunda satın almayı düşünmeye sıcak.
Tabii ki burada belirleyici olan Muçi’nin sezonun kalan bölümünde nasıl bir performans göstereceği. Şu anki gidişat iyi olsa da Fatih Tekke, orta saha oyuncusunun daha da üzerine koyabileceği görüşünde.