Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl, nereden izlenir? CL kura çekimi bu akşam canlı yayınlanacak!

Şampiyonlar Ligi kura çekimi nasıl, nereden izlenir netlik kazandı. CL kura çekimi canlı yayın kanalı da açıklandı. Sarı-kırmızılılar, UEFA katsayılarına göre yer aldığı torbadan rakiplerini bekliyor. Yeni format gereği Galatasaray, dört torbadan ikişer takım ile eşleşecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NASIL, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025/26 sezonu için lig aşaması kura çekimi büyük bir heyecanla bekleniyor. Avrupa’nın en prestijli futbol organizasyonunda mücadele edecek 36 takımın eşleşmeleri bugün belirlenecek. Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

CL KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN NEREDE?

Monako’da gerçekleşecek kura çekimi, hem UEFA’nın dijital platformlarından hem de Türkiye’de televizyon ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. CL kura çekimi TRT1 canlı yayını ile izleyicilere aktarılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Galatasaray başta olmak üzere Avrupa devlerinin rakipleri canlı yayında belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Bugün gerçekleştirilecek CL kura çekimi saat 19.00’da başlayacak. Yaklaşık bir saatlik programın sonunda gruplar netlik kazanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

UEFA’nın açıkladığı takvime göre Şampiyonlar Ligi grup maçları 16-18 Eylül 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Sekiz hafta sürecek grup müsabakaları 28 Ocak 2026’da sona erecek. Ardından son 16 play-off turu ve eleme aşamalarıyla turnuva final yolculuğunu sürdürecek.