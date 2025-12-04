Dünyadaki 200 milyar dolarlık kahve makinesi pazarına bir ilki getiren Arçelik, aynı anda Türk kahvesi ve espresso yapan Telvesso’yu geliştirdi. Hedef kültürel mirası gelecek nesillere de aktarmak..

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, bu cihazın ‘közde kahve’ teknolojisi sayesinde, bu kez direkt fincana servis yaptığını, espresso tarafında ise 19 bar yüksek basınç, öğütülmüş kahve, kapsül ve E.S.E. pod uyumluluğu ile 14 içecek çeşidinin dâhilî süt kabıyla cappuccino ve latte gibi sütlü içecekleri de pratik olarak hazırlamaya imkân verdiğini söyledi.

İlk Türk kahvesi makinesini üreten Arçelikten yeni adım: Türk kahvesi ve espresso için tek makine!

Cihaz, 2026’nın ilk aylarında tüketici ile buluşacak.

Yarın Dünya Türk Kahvesi Günü...

Türk kahvesinin 5 Aralık 2013 tarihinde UNESCO tarafından ‘Somut Olmayan Kültürel Miras’ listesine eklenmesinden bu yana bu tarih ‘Dünya Türk Kahvesi Günü’ olarak kutlanıyor. Amerika’dan Afrika’ya kadar çok sayıda ülkenin tanıdığı Türk kahvesi için 21 yıl önce makine üreten ve adına ‘TELVE’ diyen Arçelik, bu süre içerisinde gelişen kahve kültürüne paralel olarak yeni bir adım attı.

‘Gelenekten Geleceğe’ etkinliğiyle Türk kahvesi ile espressoyu aynı makinede birleştiren Arçelik, bu makinesine de ‘Telvesso’ adını verdi.

Dünya Türk Kahvesi Günü öncesinde Telvesso’yu tanıtmak üzere basın toplantısı düzenleyen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer dünyanın ilk Türk kahvesi makinesi TELVE’nin ardından, 21 yıl sonra Telvesso’nun geldiğini, bununla iki ayrı dünyanın rekabetini değil, aynı evin tezgâhında ve bir arada olmanın simgesi olarak tasarladıklarını söyledi.

Dinçer, kahve makineleri kategorisine yeni bir soluk getireceğine inandıkları Telvesso ile t ü ke t ic i le r i n espresso bazlı birçok kahveyi aynı makinede yaparken, 40 yıl hatırı olan Türk kahvesi keyfi ni de aynı standartta sunacağını ifade etti.

Telvesso’nun genç kullanıcıların hem gelenek hem modern yaklaşımına tam karşılık verdiğini, evlerin ve mutfakların giderek küçüldüğü günümüzde kompakt tasarımıyla mutfaklarda yer kazandırdığını söyleyen Can Dinçer, hâlihazırda satışta olan Telve’nin uluslararası kahve zincirlerinin tamamına girdiğini, hedeflerinin dünyanın daha çok ülkesinde var olmak olduğunu söyledi.

“Bu makine sayesinde yurt dışındaki otellerde de Türk kahvesi içebilecek miyiz?” sorumuza karşılık da Can Dinçer, “Biz makinemizi dünyanın her yerine satabiliyoruz. Fakat makineyi değil de Türk kahvesini bulmak zor. Avrupa’da, ABD’de daha çok etnik ürünler satan marketlerde bulunabiliyor. Devletimiz ve üreticilerimizle birlikte bunu bir plan dahilinde yürütmemiz gerekiyor. Biz Telve ile kafelere girmeseydik, Türk kahvesi kültürümüz bu kadar hızlı yapılmaz, gelecek nesillere aktarılmazdı” diye konuştu. Dinçer, Telvesso ile hem Türk kahvesi makinesi hem de espresso makinesi pazarından pay alacaklarını dile getirdi.

