Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı.

YEŞİM ERASLAN - Zirve marjinda yoğun temaslarda bulunan Bakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya geldi.

Görüşmede, Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar, Karadeniz’in güvenliğiyle ilgili konular, Temmuz 2026’da Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’nin hazırlıkları ve Türk savunma sanayisinin NATO üyelerine katkıları ele alındı. Fidan ayrıca İngiltere, Hollanda, Belçika, Romanya ve Bulgaristanlı mevkidaşları ile de görüştü.

Brükselden Viyanaya yoğun diplomasi! Dün NATO zirvesine katılan Bakan Fidan bugün AGİT toplantısına iştirak edecek

GÜNDEM GÜVENLİK

Dışişleri Bakanı Fidan bugün de Avusturya’nın başkenti Viyana’da iki gün sürecek Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) 32. Bakanlar Konseyi Toplantısı’na iştirak edecek. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putun’in “Avrupa’yla gerekirse savaşırız” tehdidi altında toplanan zirvede Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasındaki güvenlik durumu ve AGİT bölgesinin karşı karşıya bulunduğu güvenlik sınamaları masaya yatırılacak.

Brükselden Viyanaya yoğun diplomasi! Dün NATO zirvesine katılan Bakan Fidan bugün AGİT toplantısına iştirak edecek

GAZZE’YE DİKKAT ÇEKECEK

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasının en kapsamlı bölgesel güvenlik teşkilatı olan AGİT’in temel değerlerinin korunması gerektiğini belirtecek.

AGİT’in işlevselliğini sürdürmesine yönelik Türkiye’nin desteğini kayda geçirecek olan Fidan, Türkiye’nin, Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi yoluyla çözüm bulunması konusunda yakalanan ivmenin korunması gerektiğini ifade edecek.

İsrail’in Orta Doğu’daki saldırganlığına ve Gazze’deki soykırımına dikkat çekerek, Filistin-İsrail meselesinin ancak iki devletli çözüm yoluyla nihayete erdirilebileceğini vurgulayacak olan Hakan Fidan, ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan’ın ortak çabalarıyla mümkün kılınan Minsk süreci ve bağlı yapılarının lağvedilmesine dair kararın önemli bir başarı olduğunu dile getirecek Bakan Fidan’ın, toplantı vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası