Meclis’te "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün, üç milletvekilinin İmralı’da Öcalan’la yaptığı görüşmenin ardından ilk toplantısını gerçekleştirerek görüşme tutanaklarının akıbetini netleştirecek. Komisyon ayrıca sürecin hukuki çerçevesi ve çıkarılabilecek olası yasal düzenlemeler için nihai rapor hazırlıklarına başlayacak.

ESMA ALTIN - “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında Meclis’te kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu bugün 19’uncu toplantısını yapacak.

Bugünkü toplantı, komisyon üyesi üç milletvekilin Öcalan ile görüşmesinin ardından gerçekleştirilecek ilk toplantı olması açısından önem arz ediyor.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in 24 Kasım’da İmralı adasında Öcalan ile yaptığı yaklaşık üç saatlik görüşme, toplantının ana gündem maddesi olacak.

HEYET, BİLGİ VERECEK

Toplantıda, İmralı’da Öcalan ile yapılan görüşmenin detaylarına ilişkin komisyona bilgi verilmesi bekleniyor. Kayıt altına alınan görüşmenin tutanakları Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulmuştu. Bugünkü toplantıda söz konusu tutanakların yayınlanıp yayınlanmayacağı netleşecek. Buradan çıkacak sonuca göre, toplantının basına açık ya da kapalı olması da açıklık kazanacak. DEM Parti’nin yanı sıra komisyon üyesi diğer muhalefet partileri de Öcalan ile yapılan görüşmenin tam tutanaklarının açıklanmasını talep ediyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan, bu ayın sonunda çalışma süresi sona ermesi beklenen komisyonun sürece ilişkin hukuki çerçevenin belirlenmesi ve gerekli yasal düzenlemelere ilişkin adımlar atılması konusunda da önerileri, bu toplantıda gündeme getirmesi öngörülüyor. Komisyonun hazırlayacağı nihai rapor için öncelikle partiler kendi önerilerini sunacak. Bunun ardından komisyonun ortak raporu hazırlanacak.

Ama bunun yönteminin henüz netleşmediği belirtiliyor. Bu kapsamda bir alt komisyonun kurulması, uzmanların hazırlaması ya da bir heyetin hazırlaması gibi farklı seçenekler masada. Yaklaşık 10-15 gün sürmesi öngörülen bu yazım aşamasının ardından ortaya çıkan rapor TBMM Genel Kuruluna sunulacak ve böylelikle yasal hazırlıklar aşamasına geçilecek.

DEM PARTİ’DEN İMRALI AÇIKLAMASI

DEM Parti İmralı Heyeti, önceki gün İmralı Adası’nda teröristbaşı Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri yaklaşık dört saat süren görüşmeye dair açıklama yaptı.

Görüşmede Öcalan’ın geçiş sürecinde özgün bir barış yasasının çıkarılmasını istediği ve “Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir” dediği aktarıldı.

