Karadeniz’de seyir halindeyken dron saldırısına uğrayan Kamerun bayraklı konteyner gemisi Samsun Limanı’na ulaştı. Gemide bulunan 7’si Türk 16 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Novorossiysk Limanı’ndan hareket eden Kamerun bayraklı “Aurelia” adlı konteyner gemisi, Karadeniz'de seyir halindeyken dron saldırısına uğradı. Limandan yaklaşık 80-90 mil uzaklıkta gerçekleşen saldırıda, gemide bulunan konteynerlerin bir kısmında hasar meydana geldi.

7'Sİ TÜRK 16 MÜRETTEBAT VAR

Edinilen bilgilere göre gemide 7’si Türk vatandaşı olmak üzere toplam 16 kişilik mürettebat bulunuyordu. Saldırı sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi. Mürettebatın güvenliğinin sağlanmasının ardından gemi, rotasını bozmadan yolculuğuna devam etti.

ZARAR GÖREN KONTEYNERLER İNDİRİLDİ

Aurelia, bugün saat 14.30 sıralarında Samsun Limanı’na giriş yaptı. Limana yanaşan gemide, saldırı nedeniyle zarar gören konteynerler vinçler yardımıyla tek tek indirildi. Liman yetkilileri ve ilgili birimler tarafından gemi ile konteynerlerde detaylı inceleme başlatıldı.

