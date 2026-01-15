ABD, Güney Mızrağı Operasyonu kapsamında, şafak vakti düzenlenen bir operasyonla Veronica adlı tankeri ele geçirdi. Veronica tankeri ABD'nin 10 Aralık'tan bu yana ele geçirdiği altıncı gemi oldu.

ABD Güney Komutanlığı, Amerikan kuvvetlerinin Perşembe sabahı Orta ve Güney Amerika ile Karayipler açıklarında altıncı bir petrol tankerini “yakaladığını” açıkladı.

Komutanlık, ABD sosyal medya şirketi X'te yaptığı açıklamada, “Şafak öncesi bir başka operasyonda, İç Güvenlik Bakanlığı'na destek veren Güney Mızrak Müşterek Görev Gücü'ne bağlı denizciler ve deniz piyadeleri, USS Gerald R. Ford (CVN 78) gemisinden yola çıkarak Motor/Tanker Veronica'yı olay çıkarmadan yakaladı” dedi.

Maduro ABD'ye yetmedi! Karayipler'de bir gemiye daha el konuldu

Tanker, “(ABD) Başkanı (Donald) Trump'ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere koyduğu karantinayı ihlal ederek faaliyet gösteriyordu” diye ekledi.

“Venezuela'dan çıkan tek petrol, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olacaktır” denildi.

ELE GEÇİRİLEN ALTINCI GEMİ OLDU

Bu son ele geçirmeyle birlikte ABD, 10 Aralık'tan bu yana altıncı kez bir gemiyi ele geçirdi ve Caracas ile gerginlikler sürerken Trump'ın ilan ettiği Venezüella petrolüne “tam ve eksiksiz abluka” uyguladı.

Önceki olaylar arasında Cuma günü bir tankere çıkarma; haftalar önce Karayipler'de ilk el koyma girişiminden kaçan Rus bayraklı Bella 1'in Kuzey Atlantik'te ele geçirilmesi; Karayipler'de M Sophia'nın durdurulması; 20 Aralık'ta Panama bayraklı süper tanker Centuries'in ele geçirilmesi ve 10 Aralık'ta Skipper'ın ele geçirilmesi yer alıyor.

Denizdeki bu sert önlemler, Washington ile Caracas arasındaki gerginliğin tırmanmasıyla birlikte geldi.

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'da bir askeri operasyon düzenledi. Hava savunma sistemlerini hedef alan geniş çaplı hava saldırıları, özel harekat güçlerinin Karakas'a baskın düzenleyerek Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i yakalamasının önünü açtı. İkili, New York'a nakledildi ve ilk duruşmada uyuşturucu ve silah suçlamalarına karşı suçsuz olduklarını iddia ettiler.

Venezuela, gemilerin ele geçirilmesini “uluslararası korsanlık” olarak kınarken, Washington ise operasyonların “karanlık filo”ya karşı ablukayı uygulamak için gerekli olduğunu söylüyor.

