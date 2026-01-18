Şırnak-Cizre kara yolundaki bir tünelde buzlanma nedeniyle meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.

Şırnak-Cizre kara yolunda, Şehit Güvenlik Korucusu Dündar Page Tüneli’nde buzlanmanın yol açtığı zincirleme bir kaza yaşandı. Olay öğle saatlerinde meydana geldi.

M.E. (23) yönetimindeki araç ile A.P. (45) idaresindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak çarpıştı.

YOLDA DURURKEN KAZA OLDU

Kaza sonrası arkadan gelen araçları uyarmak isteyen M.Y. (19) yolda durduğu sırada B.B. (38) yönetimindeki aracın çarpması sonucu yaralandı.

Başka bir araçta bulunan B.A. (19), D.O. (23) ve M.O. (23) ile araçta yolcu olarak bulunan M.Ş.P. (33) ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazanın ardından yaralılar kendi imkânlarıyla araçlardan çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, itfaiye, AFAD ve emniyet ekibi sevk edildi.

BUZLANMA ÖLÜM GETİRDİ

Kazada ağır yaralanan Feyruz Yargı (46) kaldırıldığı Cizre Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, kazada yaralanan sürücüler ile birlikte 8 kişi de kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kazanın buzlanma nedeniyle görüş ve yol şartlarının olumsuz olduğu tünel içerisinde meydana geldiği öğrenilirken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası