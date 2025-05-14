Arçelik 70. yılını kutluyor: Ürettiğimiz beyaz eşya buradan Ay’a yol olur

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, 70 yılda 560 milyon beyaz eşya üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek “Sadece 6 ana ürün grubunda yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak Ay’a ulaşır, hatta geçerdik. Yalnızca ürettiğimiz bulaşık makineleriyle 30 yılda 6,5 Sapanca Gölü edecek kadar su tasarrufu sağladık” dedi

ÖMER TEMÜR - Türkiye’nin köklü sanayi şirketlerinden Arçelik, kuruluşunun 70. yılını kutluyor. 1955 yılında İstanbul Sütlüce’de başlayan yolculuğunda bugüne kadar 560 milyon beyaz eşya üretimi gerçekleştiren Arçelik sadece Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlamakla kalmıyor, sürdürülebilir bir dünya için de adımlar atıyor. Sektörde Avrupa ve Türkiye’nin tartışmasız lideri olduklarını belirten Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer “Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım’ ilkesinden aldığımız güçle ülkemiz için çalışıyor ve üretiyoruz. Türkiye’nin ilk yerli çamaşır makinesi, buzdolabı, kurutma makinesi, tam otomatik fırını ve bulaşık makinesi gibi birçok yeniliği ülkemizle buluşturan marka olarak Telve gibi ürünlerimizle bu toprakların mirasını da dünyaya tanıtıyoruz. Bugün Türkiye’deki 14 fabrikamız, yurt dışında 13 ülkede 45 üretim tesisimiz ve 50 binden fazla çalışanımızla Avrupa’dan Güney Asya’ya, Orta Doğu’dan Afrika’ya uzanan coğrafyada bayrağını dalgalandıran bir teknoloji devi hâlini aldık. Şirket olarak şimdiye kadar 560 milyondan fazla ürün ürettik. Sadece 6 ana ürün grubunda ürettiğimiz yaklaşık 375 milyon adet beyaz eşyayı üst üste koysak Ay’a ulaşır, hatta geçerdik. Yalnızca bulaşık makineleriyle 30 yılda 6,5 Sapanca Gölü edecek kadar su tasarrufu sağladık. 10,6 milyar avroluk ciromuzla büyümeye devam edeceğiz” dedi.

İŞTE BAŞARILARLA DOLU 70 YIL

Arçelik’in dünyadaki tüm işletmelerinin toplam yüzölçümü 7 milyon 800 bin metrekare. Yan yana geldiklerinde 1.100 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor.

Şirketin ürettiği 151 milyon buzdolabı üst üste dizilse asansörle zirveye çıkmak 4 yıl sürerdi.

Bugüne kadar üretilen 96 milyon çamaşır makinesi yan yana dizilse Ekvator’u 1,5 kez turlar, 47,6 milyon bulaşık makinesini yan yana dizilse Türkiye’nin en doğusundan en batısına 18 yol olurdu.

Arçelik’in 2008’den bu yana ürettiği 18 milyondan fazla kurutma makinesi ile kurutulan çamaşırları iplere asılsa, Dünya’dan Ay’a uzanan 305 tane dev çamaşır ipine ihtiyaç olurdu.

Şirketin ürettiği 76 milyon TV yan yana koyulsa Brüksel’den daha büyük alanı kaplardı.

Şirket, son 10 yılda 1,75 milyon elektronik atığı dönüştürdü.

Arçelik, Türkiye’de 16 yıldır üst üste “lovemark” seçilen tek marka.

PAKİSTAN-HİNDİSTAN SAVAŞINI DUYUNCA ÜRKTÜM

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, koydukları hedefleri nasıl birer birer geride bıraktıklarını da şu sözlerle aktardı: 2017’de “İpek Yolu’nun her yerinde olacağız” dedik. 2021’de ‘Dünyada ilk 3’ hedefini koyduk. Bugün geldiğimiz noktada, bu hedefleri sadece yakalamakla kalmadık, çok daha ötesine geçtik.

Dinçer, İpek Yolu güzergahında Dawlance ile Pakistan, Voltas Beko ile Hindistan, Singer ile Bangladeş pazarlarına adım attıklarını belirterek “Pakistan’da açık ara bir numarayız. Bangladeş’te yaklaşık 85 milyon dolar yatırımla fabrika açtık. Bu ülkede çok güçlü ikinciliğimiz mevcut. Hindistan’da da büyük bir üretim üssümüz var. Pakistan- Hindistan savaşını haber alınca bir insan olarak ürktüm. Hemen oradaki çalışanlarımızı ve aileleriyle görüştük. Ben inanıyorum ki bölgeye barış gelecek” dedi.

3 ALANA YATIRIM

Can Dinçer yatırımlarla büyüyeceklerini belirterek, “Evler nesnelerin interneti ile artık daha akıllı. Arçelik olarak bu dönüşümün öncüleri arasında yer alıyoruz. Geleceğin evlerini bugünden tasarlıyoruz. Odağımızda üç ana konu var: enerji tasarrufu, gıdaya erişim ve koruma ve modern yaşamın ihtiyaçlarına yönelik akıllı çözümler üretme. Ülkemiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İlgili Haber Arçelik 32 ülkede kültür elçisi oldu

ÖZKAN UĞUR'A VEFA

Arçelik, ikonik karakter “Çelik”in geri dönüş müjdesini verdi. Çelik karakteri, yıllar boyunca Çelik’e sesiyle hayat veren, her tonuyla kalplere dokunan Özkan Uğur’un oğlu Alişan Uğur tarafından seslendiriliyor. Yenilenen yüzü ve konumlandırmasıyla Çelik, markanın 70. yılında birçok farklı mecrada yeniden tüketicilerle buluşacak.