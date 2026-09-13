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KPSS 2026 alan bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler KPSS alan bilgisi soru kitapçıklarında

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KPSS 2026 alan bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler KPSS alan bilgisi soru kitapçıklarında

KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından adayların gözü ÖSYM’nin yayımlayacağı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına çevrildi. Sınavda verdikleri yanıtları kontrol ederek net sayılarını hesaplamak ve puanlarını tahmin etmek isteyen memur adayları, duyuruyu bekliyor. Peki, KPSS Alan Bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi oturumları gerçekleştiriliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül 2026 tarihinde yapıldı. KPSS Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumu ise (İşletme, Muhasebe, İstatistik) bugün (13 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor.

KPSS 2026 alan bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler KPSS alan bilgisi soru kitapçıklarında
Başlık ResmiKPSS 2026 alan bilgisi soruları ve cevapları ne zaman yayımlanır? Gözler KPSS alan bilgisi soru kitapçıklarında

Sınav sonuçları 7 Ekim'de açıklanacak. KPSS sonuçları, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Sonuç tarihi öncesinde alacakları puan üzerine bir tahminde bulunmak isteyen adaylar, soru kitapçıklarının yayımlanmasını bekliyor.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANIR?

ÖSYM bünyesinde gerçekleştirilen sınavların soru - cevap kitapçıkları genellikle aynı gün paylaşılıyor. KPSS alan bilgisi soru kitapçıklarının 13 Eylül 2026 tarihinde 13.45'te paylaşılması bekleniyor. 2026-KPSS Lisans Sınavı: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumunun Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarları 6 Eylül'de saat 13.45'te paylaşılmıştı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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