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Teknoloji

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…

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Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı. Fiyatı 255 bin liraya kadar çıkan modeller için bankalar, müşterilerine 12 ve 24 ay vadeli seçenekler sunuyor. 24 aylık paketlerde aylık ödeme yaklaşık 7 bin liradan başlıyor. Süre dolunca telefon bankaya iade ediliyor.

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Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 65'ten fazla ülkede yeni iPhone modelleri için ön sipariş süreci 12 Eylül'de başladı. Telefonların 18 Eylül'de satışa çıkması bekleniyor.

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…
Başlık ResmiAraba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…

FİYATLAR 255 BİN LİRAYI BULUYOR

Türkiye'de iPhone Pro'nun 256 GB modeli 137 bin 999 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 512 GB model 154 bin 999, 1 TB model 188 bin 999, 2 TB model ise 243 bin 999 liradan alıcı buluyor.

iPhone Pro Max'in 256 GB versiyonu 149 bin 999 liradan satışa çıkarken, 512 GB model 166 bin 999, 1 TB model 200 bin 999, 2 TB model ise 255 bin 999 lira olarak fiyatlandırıldı.

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…
Başlık ResmiAraba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…

24 AYLIK KİRALAMA SEÇENEĞİ

Bazı bankalar, yüksek fiyatlı iPhone modelleri için 12 ve 24 ay vadeli kiralama paketleri hazırladı. 24 aylık seçenekte aylık ödeme tutarı modele göre değişirken, bazı modellerde bu rakam 7 bin lira civarında bulunuyor.

Örneğin 149 bin 999 liralık iPhone Pro Max 256 GB modeli, 24 ay süreyle aylık 7 bin 150 lira karşılığında kiralanabiliyor. Bu seçenekte toplam ödeme 171 bin 600 liraya ulaşıyor.

Bankalar, müşterilerine farklı peşinat ve ödeme seçenekleri de sunuyor. Bir bankanın uygulamasında 256 GB iPhone Pro Max için 24 ay boyunca sabit 7 bin 150 lira ödeme seçeneğinin yanı sıra, ilk ödeme tutarı artırılarak aylık taksitlerin düşürüldüğü paketler de yer alıyor.

Buna göre 22 bin 612 lira peşinat ödenmesi halinde 23 ay boyunca aylık 6 bin 110 lira, 37 bin 687 lira peşinatla aylık 5 bin lira, 52 bin 762 lira peşinatla ise aylık 4 bin lira ödeme yapılabiliyor.

Araba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…
Başlık ResmiAraba kiralar gibi iPhone kiralama dönemi başladı! İşte aylık ödeme tutarları…

KİRA SÜRESİ BİTİNCE TELEFON İADE EDİLECEK

Kiralama modelinde telefonun mülkiyeti müşteriye geçmiyor. Sözleşme süresinin sonunda cihaz, içindeki veriler silindikten sonra bankaya iade ediliyor.

Kiralama başvurusu sırasında müşteri istediği modeli seçerek sözleşmeyi onaylıyor. Banka, müşterinin kredi puanını değerlendirdikten sonra başvuruyu onaylarsa telefon teslim ediliyor.

Kiralama süresince müşterilere belirli sayıda onarım hakkı da tanınıyor. Bankaların sunduğu paketlerde bu hak, kiralama dönemi boyunca 4 kez olarak belirtiliyor.

En yüksek depolama kapasitesine sahip 2 TB'lık modelde ise 24 aylık kiralama bedeli aylık yaklaşık 13 bin liraya kadar çıkıyor.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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