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TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak! Açık artırma ihalesi ne zaman?

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TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak! Açık artırma ihalesi ne zaman?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 baş Kangal Akkaraman küçükbaş hayvan satışı için ihale açtı. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, açık artırma ihalesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 300 baş Kangal Akkaraman koyun, 2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu ve 150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu, canlı ağırlık üzerinden 15 parti halinde açık artırma usulü satılacak.

TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak! Açık artırma ihalesi ne zaman?
Başlık ResmiTİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak! Açık artırma ihalesi ne zaman?

AÇIK ARTIRMA İHALESİ NE ZAMAN?

İhale, 24 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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