Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 baş Kangal Akkaraman küçükbaş hayvan satışı için ihale açtı. Açık artırma usulüyle yapılacak ihale eylül ayının son günlerinde gerçekleştirilecek. Peki, açık artırma ihalesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satmak üzere ihale açtı.Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, işletme yetiştirmesi 300 baş Kangal Akkaraman koyun, 2 bin 600 baş Kangal Akkaraman erkek kuzu ve 150 baş Kangal Akkaraman dişi kuzu, canlı ağırlık üzerinden 15 parti halinde açık artırma usulü satılacak.

TİGEM 3 bin 50 reforme küçükbaş hayvan satacak! Açık artırma ihalesi ne zaman?

AÇIK ARTIRMA İHALESİ NE ZAMAN?

İhale, 24 Eylül saat 14.00'te müdürlüğün Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda açık artırma ile yapılacak.

İhale şartnamesi, "www.tigem.gov.tr" adresinde "pazarlama ihaleleri" bölümünde görülebilecek.

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