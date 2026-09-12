'Vanlı Kara Haydar' tutuklanmıştı! Eşi Çağla Öz de gözaltına alındı

Van'da düzenlenen düğünde takılan altınlarla gündeme gelen Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından sosyal medya fenomeni olan eşi Çağla Öz de gözaltına alındı. İstanbul'da Mali Şube ekiplerince yakalanan Öz'ün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Sosyal medyada 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Vanlı iş adamı ve fenomen Mehmet Fatih Tançalan, geçtiğimiz günlerde Van'da sosyal medya fenomeni Çağla Öz ile dünyaevine girdi. Yoğun ilgi gösterilen ve sosyal medyada adeta milyonlarca kez izlenen düğün, gelin Çağla Öz'e takılan yüksek miktardaki altınlarla adeta gündeme oturmuştu.

Düğünün ardından Tançalan, Van Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Van'daki ikametinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında Tançalan'ın 25 suç kaydı bulunduğu tespit edilmişti. Düğünde takılan yüksek miktardaki altınlar ile mal varlığının kaynağının belirlenmesi amacıyla MASAK'ın da harekete geçtiği öğrenilmişti, bu süreçte Tançalan ise tutuklanmıştı.

ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tançalan'ın eşi Çağla Öz, İstanbul'da gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mali Şube ekiplerince yakalanan Öz'ün emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası