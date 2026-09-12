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Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor! Litresi 100 liraya dayanacak

Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor! Litresi 100 liraya dayanacak
Fotoğraf Başlığı Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor! Litresi 100 liraya dayanacak

Petrol fiyatlarında yaşanan sert yükseliş, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansımaya devam ediyor. Bugün benzinin litre fiyatına gelen 3,20 TL'lik zammın ardından motorin için de yeni artış bekleniyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 6,62 TL zam gelecek. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 100 TL sınırına dayanacak.

Petrol fiyatlarındaki değişiklik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Dün 110 dolar sınırına kadar yükselen brent petrol, son 4 ayın zirvesini görmüştü. Petroldeki yükseliş sonrası akaryakıta peş peşe zam gelmeye başladı.

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BENZİNİN ARDINDAN SIRA MOTORİNDE!

Bugün itibarıyla benzinin fiyatı 3 lira 20 kuruş artarken, litre fiyatı ise tarihte ilk kez 80 lirayı aştı. Benzindeki fiyat artışının ardından motorine gelecek zam da belli oldu.

Tarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor! Litresi 100 liraya dayanacak
Başlık ResmiTarih belli oldu, motorine büyük zam geliyor! Litresi 100 liraya dayanacak

MOTORİNE 6,62 TL ZAM!

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre 15 Eylül Salı gününden itibaren motorine 6 lira 62 kuruş zam gelecek. Zammın ardından motorinin litresi bazı şehirlerde 98 lirayı aşacak.

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MOTORİNDE 100 LİRAYA RAMAK KALDI

Türkiye'de en pahalı akaryakıtın satıldığı Hakkari'de benzin 82.88 TL'den motorin ise 91.88 TL'den satılıyor. Hakkari'de motorinin litresi zam sonrası 98,5 TL'ye çıkacak.

12 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİRBENZİNMOTORİNOTOGAZ
İstanbul Avrupa80.2689.0134.99
İstanbul Anadolu80.1288.8734.39
Ankara81.2590.1635.09
İzmir81.5290.4334.99
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