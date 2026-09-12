TCMB'nin politika faizini yüzde 37’de sabit tutmasının ardından katılım bankalarının güncel kâr payı oranları belli oldu. Önceki iki haftada görülen düşüş eğiliminin ardından oranlarda sınırlı bir toparlanma izlenirken, 12 Eylül itibarıyla sunulan kâr payı oranları yüzde 27,90 ile yüzde 37,74 arasında değişiyor. Peki 500 bin TL’nin net getirisi ne kadar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Eylül’de gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini değiştirmeyerek yüzde 37 seviyesinde tuttu. Böylece Merkez Bankası, ocak ayında yaptığı 100 baz puanlık indirimin ardından politika faizini üst üste beşinci toplantıda sabit bırakmış oldu. Faiz kararının ardından katılım bankalarının yeni müşterilere yönelik ilan ettiği kâr payı oranlarında güncel tablo da ortaya çıktı.

EN YÜKSEK ORAN YÜZDE 37,74

Bankaların internet sitelerinde ilan edilen oranlara göre en yüksek kâr payı oranı yüzde 37,74 ile Türkiye Finans’ta olduğu görüldü. Türkiye Finans’ı yüzde 37,05 ile Hayat Finans ve yüzde 35,91 ile Kuveyt Türk takip etti.

Kâr payı oranlarında son durum: 500 bin TL’nin aylık getirisi kaç TL?

BANKA BANKA SON DURUM

12 Eylül itibarıyla katılım bankaları tarafından ilan edilen kâr payı oranları şöyle:

Banka Kâr Payı Oranı (%) Türkiye Finans %37,74 Hayat Finans %37,05 Kuveyt Türk %35,91 Dünya Katılım %33,14 Emlak Katılım %32,08 Vakıf Katılım %31,50 Albaraka Türk %31,25 Ziraat Katılım %27,90

Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır.

500 BİN TL’NİN GETİRİSİ NE KADAR?

En yüksek oran dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre 500 bin TL’nin güncel getirisi ise şöyle:

• Mevduat tutarı: 500 bin TL

• Kâr payı oranı: %37,74

• Vade: 31 gün

• Net getiri: 13 bin 220,43 TL

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ULUSLARARASI BANKALAR İNDİRİM BEKLİYOR

TCMB’nin eylül toplantısında politika faizini yüzde 37’de sabit bırakmasının ardından uluslararası bankalar da faiz beklentilerini güncelledi.

Bank of America, ekim ayında muhtemel bir faiz indiriminin ardından TCMB’nin politika faizini Nisan 2027’ye kadar değiştirmemesini bekliyor. Bankanın 2026 yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 36 seviyesinde bulunuyor.

Deutsche Bank ise yılın son çeyreğinde iki faiz indirimiyle politika faizinin yıl sonunda yüzde 35’e gerilemesini öngörüyor. Barclays de yılın kalan iki toplantısında toplam 200 baz puanlık indirim beklentisini korurken yıl sonu tahminini yüzde 35 olarak açıklıyor.