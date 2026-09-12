Cengiz Ünder yıldızlaştı, Çorum FK farklı kazandı: Samsun'da 6 gol atıldı

Çorum Futbol Kulübü, Süper Lig'in beşinci haftasında Cengiz Ünder'in duble yaptığı maçta Samsunspor'u 5-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Ligde ikinci galibiyetini elde eden Çorum FK, bu galibiyetle ligde puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 4 puanda kaldı.

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Thorsten Fink'in teknik direktörlüğündeki Samsunspor ile Uğur Uçar'ın çalıştırdığı Arca Çorum FK karşı karşıya geldi.

SAMSUN'DA FARKLI GALİBİYET

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Çorum Futbol Kulübü 5-1'lik skorla kazandı. Çorum'a galibiyeti getiren golleri 1 ve 71. dakikalarda Jesus Ramirez, 10 ve 15. dakikalarda Cengiz Ünder, 69. dakikada Alexandros Kyziridis kaydetti. Ev sahibinin tek golü ise 5. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.

ÇORUM FK 7 PUANA YÜKSELDİ

Ligde ikinci galibiyetini elde eden Çorum FK, bu galibiyetle ligde puanını 7'ye yükseltti. Samsunspor ise 4 puanda kaldı. Çorum FK, Süper Lig'in bir sonraki haftasında Alanyaspor'u konuk edecek. Samsunspor ise Erzurumspor deplasmanına gidecek.

Samsunspor - Çorum FK

MAÇTAN KRİTİK ANLAR

1. dakikada Arca Çorum FK 1-0 öne geçti. Guarino'nun hatasında Ramirez, kaleci Okan Kocuk'u çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarladı: 0-1.

5. dakikada Samsunspor 1-1 eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Tomasson, yerden vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

10. dakikada misafir takım 2-1 öne geçti. Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden şutunda top, kaleci Okan Kocuk'u geçerek ağlarla buluştu: 1-2

15. dakikada Arca Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. Diomande'nin ara pasında Cengiz Ünder kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 1-3.

24. dakikada Mendes'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yalçın Kayan'ın sert şutunda kaleci Felipe, son anda topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Arca Çorum FK'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Samsunspor - Çorum FK

50. dakikada Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tomasson'un şutunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

62. dakikada Samed Onur'un ceza sahasına ortasında iyi yükselen Jarju'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

70. dakikada Arca Çorum FK 4-1 öne geçti. Ermin Mahmic'in ara pasına hareketlenen Kyziridis topu kaleci Okan Kocuk'un sağından ağlarla buluşturdu: 1-4.

71. dakikada misafir takım skoru 5-1'e getirdi. Gökhan Sazdağ'ın pasında çalımlarla ceza saha içine giren Ramirez, topu ağlara yolladı: 1-5.

Arca Çorum FK müsabakayı 5-1 kazandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası