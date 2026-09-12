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Hem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı

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Bursa'da ters yöne girdikten sonra durdurulan, polislere karşı gelip gazetecilere tüküren alkollü kadın sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Dün gece saatlerinde Bursa merkez Osmangazi ilçesinde Büşra A. idaresindeki otomobil ters şeritte ilerlemeye başladı. Bunun üzerine polis ekipleri aracı durdurdu.

POLİSE VE GAZETECİLERE ÇİRKİN SALDIRI

Çılgına dönen Büşra A., polis ekiplerine mukavemet göstererek görevini yapan basın mensubuna da tükürdü. Yaşanan olaylar üzerine alkollü kadın sürücü Büşra A. ile erkek arkadaşı H.A., karakola götürüldü.

Hem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı
Başlık ResmiHem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı

TUTUKLANDI

Karakolda yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Büşra A. tutuklanırken, H.A. ise serbest bırakıldı.

Hem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı
Başlık ResmiHem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı
Hem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı
Başlık ResmiHem suçlu hem güçlü! Polise ve gazetecilere tüküren kadın tutuklandı
Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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