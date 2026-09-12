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'Şimşekler Suç Örgütü'ne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı

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'Şimşekler Suç Örgütü'ne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı

Firari Halim Şimşek'in liderliğini yaptığı "Şimşekler Suç Örgütü"ne yönelik 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 97 şüpheliden 64'ü yakalanarak gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün; haraç, yağmaya teşebbüs, silahlı saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve el bombası bulundurma gibi çok sayıda eylemle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Şimşekler Suç Örgütüne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı
Başlık ResmiŞimşekler Suç Örgütüne operasyon! 64 kişi gözaltına alındı

97 ŞÜPHELİDEN 64'Ü YAKALANDI

Sabah saatlerinde 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, haklarında işlem yapılan 97 şüpheliden 64’ü yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturmanın firari durumda bulunan ve yurt dışında olduğu belirtilen Halim Şimşek’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik sürdürüldüğü bildirildi.

ŞİRKET, TAŞINMAZ VE ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgüt yöneticileri ve üyelerine ait olduğu belirtilen 6 şirket ile örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 4 faal şirkete el koyma işlemi uygulandı.

Ayrıca 4 taşınmaz ile 13 araca da el konuldu. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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