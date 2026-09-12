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Spor

Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı

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Konyaspor-Trabzonspor maçının VAR’ı açıklandı

Süper Lig’in 5'inci haftasında Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak mücadelede Video Yardımcı Hakem (VAR) belli oldu.

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Trendyol Süper Lig’in 5'inci haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak. Konyaspor ile Trabzonspor, saat 20.00’de Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses’in yardımcılıklarını Anıl Usta ve Bersan Duran yapacak. Müsabakada 4'üncü hakemi Asen Albayrak olacak.

Konyaspor-Trabzonspor müsabakasının VAR koltuğunda Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug oturacak. Jug’a, AVAR (Video Yardımcı Hakem Asistanı) olarak Hüseyin Aylan eşlik edecek.

Süper Lig’de 5. haftada bugün oynanacak maçların VAR'ları şöyle:
Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
Samsunspor - Çorum FK: Onur Özütoprak
Corendon Alanyaspor - Göztepe: Tamas Bognar
Konyaspor - Trabzonspor: Matej Jug

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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