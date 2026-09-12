Beykozluların tepkisi sonuç verdi! Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı yeniden açılıyor

31 Temmuz 2025'te İBB tarafından durdurulan ve FSM Köprüsü trafiğini kilitlediği için Beykoz'da büyük tepkiye neden olan Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı ile alakalı önemli bir gelişme yaşandı. Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, sosyal medya sayfasından paylaştığı açıklamada hattın Ekim ayında tekrar hizmete açılacağını söyledi.

İBB Şehir Hatları tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın durdurulmasının sonrasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme aşamasına geldi. İki yaka arasında deniz yoluyla direkt araç geçiş olanağının ortadan kalkması sadece Beykoz'u değil, Sarıyer başta olmak üzere bütün İstanbul trafiğini kötü etkiledi.

Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasının sonrasında yaşanan trafik çilesine karşı Beykoz halkı tek ses oldu ve yaklaşık bir senedir hattın tekrar hizmete alınması amacıyla girişimlerini sürdüren Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in çağrısına mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve STK temsilcileri de destek verdi.

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Hattın tekrar hizmete alınması amacıyla yaklaşık bir senedir girişimlerine devam eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, konuyu resmi başvurulardan ilgili kurumlarla yapılan görüşmelere, İBB Meclisi'nden Ankara'daki temaslara dek farklı platformlarda gündemde tutmaya devam etti. İBB'nin "deniz dolmuşu yeterli" ret cevabına karşın Gürzel, "Açmayacaksanız iskeleleri Beykoz Belediyesi'ne devredin, Bakanlığımızla koordinasyon sağlayıp hattı biz işletelim" çağrısı yaparken; 45 mahalle muhtarı ve STK'lar da ortak bildiriyle bu mücadeleye destek verdi. Sahadan ve yerel yönetimden gelen 1 senelik kesintisiz baskının sonrasında İBB yönetimi geri adım atmak zorunda kaldı.

Son olarak Beykoz'da kaydedilen görüntülerde, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın hattın Ekim ayında tekrar seferlere başlayacağını gayriresmi olarak açıkladığı görüldü.

"HEP BİRLİKTE SEVİNECEĞİZ"

Konuyla alakalı sosyal medya sayfasından açıklama yapan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, şunları söyledi:

"Arabalı vapurumuz için umut veren gelişmeler Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın yeniden hizmete alınmasına yönelik sürecin olumlu yönde ilerlemesini memnuniyetle takip ediyoruz. Yaklaşık bir yıldır resmî başvurularımızla, görüşmelerimizle ve her platformda dile getirdiğimiz "Arabalı vapurumuzu geri istiyoruz" çağrısının karşılık bulması Beykoz'umuz adına sevindirici olacaktır. Şimdi beklentimiz, sürecin en kısa zamanda netleşmesi ve sefer takviminin kamuoyuyla paylaşılmasıdır. Kimin yaptığı değil, Beykoz'umuzun kazanması önemli. Arabalı vapurumuz yeniden seferlere başladığı gün hep birlikte sevineceğiz."

Resmi açıklamanın ve sefer başlangıç tarihinin önümüzdeki süreçte İBB ve Şehir Hatları tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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