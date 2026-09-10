Beykoz tek ses oldu: Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı geri açılsın

Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı’nın kaldırılmasının ardından Beykoz’da artan trafik yoğunluğuna karşı ortak çağrı geldi. Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel’in hattın yeniden hizmete alınması için yürüttüğü girişimlere mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakaları arasındaki Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın kaldırılmasının sonrasında yaşanan trafik çilesine karşı Beykoz tek ses oldu. Yaklaşık bir senedir hattın tekrar hizmete alınması amacıyla girişimlerine devam eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in çağrısına mahalle muhtarları, spor kulüpleri ve STK temsilcileri de destek verdi.

İBB Şehir Hatları tarafından 31 Temmuz 2025 tarihinde Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur Hattı'nın durdurulmasının ardından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Kavacık aksında trafik kilitlenme aşamasına geldi. İki yaka arasında deniz yoluyla direkt araç geçiş olanağının ortadan kalkması sadece Beykoz'u değil, Sarıyer başta olmak üzere bütün İstanbul trafiğini olumsuz etkiledi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şenol

GİRİŞİMLER DEVAM EDİYOR

Hattın tekrar hizmete alınması amacıyla yaklaşık bir senedir girişimlerine devam eden Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, konuyu resmi başvurulardan ilgili kurumlarla gerçekleştirilen görüşmelere, İBB Meclisi'nden Ankara'daki temaslara dek farklı platformlarda gündemde tutmayı sürdürdü. Gürzel'in yürüttüğü sürece bu defa Beykoz'un mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşları ve spor kulüplerinden de destek geldi.

Beykoz Muhtarlar Derneği Başkanı ve Öğümce Mahallesi Muhtarı Cengizhan Turaman, hattın kapatılmasının sonrasında vatandaşlardan her gün şikâyet aldıklarını söyleyerek, "Beykozlu ve Sarıyerli vatandaşlarımız arabalı vapur hizmetini geri istiyorlar. Eğer bu hizmeti geri getirebiliyorlarsa geri getirsinler, geri getiremiyorlarsa kenara çekilsinler Devletimiz gereğini yapsın" ifadelerini kullandı.

Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu

"İNSANLAR YOĞUN ŞEKİLDE HATTIN GERİ GELMESİNİ İSTİYOR"

Çubuklu Mahallesi Muhtarı Hüsnü Kolcu, hattın Beykoz ile bütünleştiğini söyleyerek, "Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattı Beykoz'la etle tırnak gibiydi, çekip kopardılar, canımız acıdı. İBB'nin tutumu maalesef bizi bu hale getirdi. İnsanlar yoğun bir şekilde hattın geri gelmesini istiyor" ifadelerini kullandı.

Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin, hattın kapanmasının sonrasında 250 bin nüfuslu ilçenin tek ulaşım alternatifinin Fatih Sultan Mehmet Köprüsü olduğunu söyleyerek, "Tüm muhtarlar olarak, vatandaşlarımızın ulaşım sorununun sona ermesi için kangrene dönmüş Çubuklu-İstinye Arabalı Vapur hattının geri gelmesini istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KANLICA-KAVACIK İSTİKAMETİNDE DE TRAFİK OLUYOR

Kanlıca Mahallesi Muhtarı Ayten Gürses, hattın çalışanlardan öğrencilere, gençlerden yaşlılara dek herkes tarafından kullanıldığına ve kapanmasının Kanlıca'dan Kavacık'a gidişte dahi araç trafiği oluşturduğunu kaydererek, "Vatandaşlarımız nasıl geri getirebiliriz diye bizlerden destek istiyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Hisarı Mahallesi Muhtarı Güzin Merve, vatandaşların Avrupa Yakası'na gidiş gelişlerde arabalı vapuru sık kullandığını ifade ederek, "Özlem Başkan arabalı vapur hattının geri gelmesi için çok uğraşıyor, inşallah başarılı olur" dedi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Hayrettin Şenol ise hattın kapanmasının Beykoz'un trafik yoğunluğunu olumsuz etkilediğini kaydederek Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'in bu konuda çaba sarf ettiğini belirtti. Şenol, "Bu konunun siyaset üstü olması lazım, burada şöyle bir durum ortaya çıkıyor Beykoz'da biz sanki birileri tarafından cezalandırılıyor gibi oluyoruz, bizler burada yaşayan halkız, insanlarız" sözleriyle çağrıda bulundu.

Paşabahçe Spor Kulübü Başkanı Coşkun Okur

SPOR KULÜPLERİNDEN DE DESTEK GELDİ

Arabalı vapur hattının tekrar hizmete alınması çağrısına Beykoz'un spor kulüpleri ve sivil toplum kuruluşlarından da destek geldi.

Ordulular Derneği Başkanı Sezayi Biçer, hattın kapanmasının Kavacık trafiğini olumsuz etkilediğini belirterek Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e teşekkür etti. Biçer, "Beykozlunun sesi oluyor. Bizler de onun bu konuda her zaman yanında olacağız" dedi.

Kavacık Spor Kulübü Başkanı Enes Kararmaz, okulların açılmasıyla beraber trafik yoğunluğunun daha da artacağına işaret ederek, "Bu hattın olmayışı bütün Beykoz'da problem oluşturdu" ifadelerini kullandı.

OKULLARIN AÇILMASI DURUMU KÖTÜLEŞTİRECEK

Paşabahçe Spor Kulübü Başkanı Coşkun Okur, hattın yeniden açılmasıyla Beykozluların köprünün yoğun trafiğine girmeden karşı yakaya geçebileceğini belirterek, "Bir Beykozlu olarak hattın geri gelmesini istiyoruz" dedi.

Beykoz Rizeliler Derneği Başkanı Yalçın Çolak, hattın kapanmasının ardından vatandaşlardan çok sayıda şikâyet aldıklarını belirterek, "Başkan Vekilimiz Özlem Hanımın bu konudaki çabaları takdire şayan ama diğer kurumlardan da aynı çabayı ve desteği görmek istiyoruz" dedi.

Beykoz Kastamonulular Derneği Başkanı Süleyman Çalık ise hattın bölge turizmi açısından taşıdığı öneme dikkat çekerek, "Burada ekonomiyi düşünmeden Beykozlunun rahatını, konforunu ve turizmini desteklemeliler. Bu hat her noktada bize gerekli" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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