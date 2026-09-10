Sporting'in geri dönüşü Portekiz'de manşetlerde: Galatasaray maçında Fenerbahçe detayı

Okan Buruk liderlğindeki Galatasaray, maçın henüz başında öne geçmesine rağmen Sporting'e deplasmanda 3-1 yenilerek, Şampiyonlar Ligi'ne puansız başladı. Geny Catamo (27), Luis Suarez (57) ve Rodrigo Zalazar'ın (63) galibiyeti getirdiği karşılaşma, Portekiz basınında geniş yankı buldu.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Sporting'e konuk olduğu maçı 3-1 kaybetti. Jose Alvalade'in ev sahipliği yaptığı müsabakaya geniş yet ayıran Portekiz basını, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin ilgilendiği Kolombiyalı golcü Luis Suarez'in performansına dikkat çekti. Sporting-Galatasaray maçıyla ilgili Portekiz basını manşetlerini yorumlarını NTV Spor derledi.

Galatasaray, 5'inci dakikada öne geçmesine rağmen Sporting karşısında skoru koruyamadı.

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A Bola: Sporting'in toparlanması zaman aldı

"Sporting maça alışılmadık derecede tutuk ve işleri gereksiz yere zorlamaya meyilli bir şekilde başladı; kısa süre sonra da geriye düştü. Sonrasında giderek toparlandılar ve Türk takımlarının o meşhur 'kaotik' yapısı devreye girdiğinde, maçın başında harcanan o milyonların akıbetine dair tüm şüpheler ortadan kalktı."

Record: Geri dönüşle gelen zafer

“Alvalade'de oynanan maç, Sporting'in Portekizli oyuncu Rafael Leao'nun da yer aldığı Galatasaray'ı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında 3-1 yenmesiyle sona erdi. Aslanlar, 5. dakikada kendi kalesine attıkları golle geriye düşseler de maçı çevirmeyi başardılar. Geny Catamo 27. dakikada eşitliği sağladı, Luis Suarez 57. dakikada penaltıdan Rui Borges'in takımını öne geçirdi ve Zalazar 63. dakikada harika bir serbest vuruş golüyle galibiyeti perçinledi.”

Geny Catamo - Luis Suarez

O Jogo: Sporting'ten geri dönüş zaferi

“Sporting, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçına neredeyse mağlubiyetle başladıktan sonra, çarşamba günü evinde Türk takımı Galatasaray'ı 3-1 yendi.”

RTP: Alvalade'de zafer

“Sporting, Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle maça neredeyse geride başlamış olsa da, Şampiyonlar Ligi grup aşamasının ilk maçında Alvalade Stadı'nda Galatasaray'ı 3-1 yenmeyi başardı.”

JN: Zalazar, sanatsal dokunuşla geri dönüşü taçlandırdı

"Sporting, Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı. "Aslanlar", ikinci yarıdaki geri dönüşün ardından Galatasaray'ı 3-1 mağlup ederken, galibiyeti perçinleyen gol Rodrigo Zalazar'dan —adeta ders niteliğinde bir ustalıkla kullanılan— kusursuza yakın bir serbest vuruşla geldi. Bu galibiyet, "Aslanlar"ın turnuvadaki son yedi maçının altısını kazandığı Alvalade kalesinin itibarını pekiştiriyor."

Norveçli hakem Espen Eskas, Portekiz'de kararlarıyla temsilcimizin tepkisini çekti.

Publico: Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gecesinde huzura kavuştu

"Sezon başında büyük değişiklikler geçiren ve birçok şüpheye yol açan Sporting, Şampiyonlar Ligi macerasına Alvalade'de Galatasaray'ı 3-1 yenerek galibiyetle başladı. 'Aslanlar' maça çok kötü bir başlangıç ​​yaptı ve maçın yarısında geride kaldı, ancak durumu tersine çevirmeyi başardı ve maçı üstünlük kurarak tamamladı."

Tribuna Expresso: Sporting, talihinin dramatik bir şekilde değiştiğine tanık oldu

"Galatasaray'ın hırsından biraz bunalan Sporting, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında zorlanmaya başladı. Ardından Aslanlar, bu hırsın Türklerin en büyük zayıflığı olduğunu fark etti. Baldan dönen arılar gibi dağınık bir halde olan İstanbul ekibi, neredeyse rakip takımın (Fenerbahçe) safına geçen forvetin (Luis Suarez) attığı golle geri dönüşe zorlandı."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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