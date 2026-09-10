Galatasaray maçı sonrası patladı: "Gerçekten yazık" dedi, tek tek isim verdi

Galatasaray, deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup olarak, Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yaptı. Son dönemde yorumcu kimliğiyle ön planda olan eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın performansını değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Portekiz deplasmanına çıkan Galatasaray, maçın henüz başında öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Nihat Kahveci, teknik direktör Okan Buruk'un oyuncu değişikliklerine tepki gösterdi.

Okan Buruk, yeni transferler Rafael Leao, Deniz Gül ve Leslesy Ugochukwu'yu sonradan oyun aldı.

"İLKAY İÇİN 'HIZLI YÜRÜYEMİYOR' DENİYOR"

KontraSpor YouTube kanalında konuşan 46 yaşındaki eki futbolcu, "2,5 ay eksikleri bilip, para varken, -onların anlattığı- yatırım var, sponsor var... Bana bugün ortalıkta olmayan İlkay (Gündoğan) oyuna giriyor ya! "Tesiste hızlı yürümüyor" diyor kimileri" ifadelerini kullandı.

Nİhat Kahveci

"OKAN BURUK'UN KATKISI VAR"

Nihat Kahveci, "Nhaga (Renato) oyuna giriyor, Lesley (Ugochukwu) oyuna giriyor bugün! Ligde bunları görmedik. Olmaz ya! İkinci yarı hakem hatası var, penaltı pozisyonu... Ama ne oynadı Galatasaray! Gerçekten yazık! Burada da Okan Buruk'un katkısı var" dedi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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