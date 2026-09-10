Sporting oyuncusu Quaresma'dan 3-1 yorumu: Galatasaray'a ayak uydurduk

Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında 3-1 mağlup eden Sporting'de 24 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Eduardo Quaresma, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Sporting oyuncusu Eduardo Quaresma, maçın ilk bölümünde sarı-kırmızılıların yüksek tempolu başlangıcına karşılık veremediklerini ancak ilerleyen bölümde ikili mücadelelerde üstünlük kurduklarını ifade etti.

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"BUNU BAŞARDIK"

Portekizli futbolcu, "Teknik direktörümüz, Galatasaray'ın çok yoğun bir takım olduğunu bize söylemişti ve bence ilk dakikalarda bu yoğunluğa tam olarak ayak uyduramadık, ancak ilk yarı ilerledikçe daha fazla ikili mücadelede üstün geldik. Yoğunluk iyiydi ama topu fazla ayağımızda tutamadık, ki bu bizim karakteristik özelliğimizdir. Ancak ikinci yarıda maçı daha iyi kontrol etmeyi başardık. Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlamak, Galatasaray'ın sergilediği yoğunluk ve agresifliğe ayak uydurmak çok önemliydi; bunu başardık ve iyi bir maç çıkardık" dedi.

Eduardo Quaresma - Leroy Sane

"MİDEM BULANDI, HAKEM BEKLEDİ"

Quaresma, maç sırasında yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin, "Bir rahatsızlığım vardı. Soyunma odasında biraz bitkindim, bana verilen bazı şeyleri içtim ve midemi bulandırdı ama hakeme kusmam gerektiğini söylüyordum, o da bekledi, olan biten buydu, hepsi bu kadar" dedi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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