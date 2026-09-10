Çayınızı böyle içiyorsanız dikkat! Kanser riski 3 kat artıyor

Çayınızı ya da kahvenizi içmeden önce biraz soğumasını bekliyor musunuz? Oxford Üniversitesi bünyesindeki araştırmacıların yaklaşık 980 bin kişinin verilerini inceleyerek gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma, çok sıcak içecek tüketiminin yemek borusu kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre 65 derece ve üzerindeki sıcaklıklarda içecek tüketenlerde risk, ılık içecek tercih edenlere kıyasla üç kata kadar yükseldi.

Oxford Population Health araştırmacıları, yaklaşık 980 bin kişiyi ortalama 14 yıl boyunca takip etti. Katılımcıların sıcak içecek tüketim alışkanlıklarının incelendiği çalışmada, özellikle 65 derece ve üzerindeki içeceklerin dikkat çekici bir risk oluşturduğu belirlendi.

RİSK ÜÇ KATA KADAR ARTTI

The Guardian’da yer alan haberde çok sıcak içecek tüketenlerde yemek borusu yassı hücreli karsinomu riskinin, ılık içecek içenlere göre yaklaşık üç kat daha yüksek olduğu görüldü. Araştırmacılar, bu bağlantının içeceğin türünden ziyade tüketildiği sıcaklıkla ilişkili olduğuna dikkat çekti.

GÜNDE 6 BARDAKTAN FAZLAYSA…

Çalışmada tüketim sıklığı da ele alındı. Sıcak içecekleri düzenli tüketen ancak aşırıya kaçmayan kişilerde risk yaklaşık 1,7 kat artarken, günde altı bardaktan fazla sıcak içecek tüketenlerde risk artışının yüzde 71'e ulaştığı tespit edildi.

Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı da 2016 yılında 65 derece üzerindeki çok sıcak içecekleri “insanlar için muhtemel kanserojen” olarak sınıflandırmıştı.

Araştırmacılar, çok sıcak içecek tüketiminin azaltılması halinde yemek borusu kanseri vakalarının bir bölümünün önlenebileceğini belirtti. Ancak uzmanlar, söz konusu kanser türünün nispeten nadir görüldüğünü ve sonuçların genel risk açısından değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cancer Research UK tarafından desteklenen araştırma, International Journal of Cancer dergisinde yayımlandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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