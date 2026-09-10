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Ekonomi

Avrupa'nın en büyük pazarı Türkiye! 142 milyon kişi kullanıyor

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Türkiye, kredi kartı kullanımında Avrupa’da birinci sırada yer alıyor. Mastercard’ın yayımladığı rapora göre Türkiye, 142 milyon kredi kartıyla Avrupa’nın en büyük kredi kartı pazarı konumunda. Türkiye ayrıca, 142 milyon kredi kartının yanı sıra ön ödemeli kartlar dahil 319 milyon banka kartıyla güçlü bir ödeme ekosistemine sahip.

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Güvenli para transferi sağlayan uluslararası bir ödeme ağı ve finansal hizmetler şirketi olan Mastercard Türkiye hakkında önemli bir rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye Avrupa’nın en büyük kredi kartı pazarı konumunda.

Günden güne büyüyen dijital ödeme ağları küresel pazarda önemli bir konumda bulunuyor. Dünya vatandaşları ise nakit yerine dijital ödeme veya kredi kartı seçeneklerini daha kolay ve avantajlı bulurken, Türkiye'de bu avantajı en çok kullananlardan biri. Dünyanın en büyük ödeme ağı şirketlerinden olan Mastercard'ın yayımladığı 'Dijital Ödemelerin Türkiye’de Ekonomik Kalkınmaya Katkıları” raporuna göre; Türkiye, 142 milyon kredi kartıyla Avrupa’nın en büyük kredi kartı pazarı konumunda. Dijital ödeme penetrasyonunun yüzde 69’dan olgun pazarlardaki yüzde 95 seviyesine çıkması halinde ekonomik katkının daha da artması bekleniyor.

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DİJİTAL ÖDEMELERİN VERGİ GELİRLERİNE 574 MİLYAR TL KATKI SAĞLADI

Rapora göre dijital ödemeler 2025'te vergi gelirlerine 574 milyar TL, turizm gelirlerine ise 388 milyar TL katkı sağladı; bunun yanı sıra hanehalkı ödemelerinde yaklaşık 1,5 trilyon TL düzeyinde tahmini bir etki oluşturdu. Mastercard, kart ürünlerini, dijital ödeme çözümleri ve katma değerli servisleriyle 30 yıldır Türkiye'nin dijital dönüşümünü destekliyor.

Avrupanın en büyük pazarı Türkiye! 142 milyon kişi kullanıyor
Başlık ResmiAvrupanın en büyük pazarı Türkiye! 142 milyon kişi kullanıyor

TÜRKİYE 319 MİLYON BANKA KARTINA SAHİP

Avrupa Merkez Bankası’nın 2025 Haziran sonu verilerine göre Türkiye, kredi kartı sayısında İspanya’yı geride bırakarak Avrupa’nın en büyük pazarı oldu. Kartlarla yapılan yıllık ödemeler ise 2025’te 24,1 trilyon TL’ye ulaştı. Ayrıca Türkiye, 142 milyon kredi kartı ve ön ödemeli kartlar dahil 319 milyon banka kartıyla güçlü bir ödeme ekosistemine sahip.

''TÜRKİYE, SON 30 YILDA DİJİTAL ÖDEMELERDE DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR DÖNÜŞÜMDE''

Raporu değerlendiren Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Onur Faydacı Türkiye için son 30 yılda dijital ödemelerde dünyada örnek gösterilen bir dönüşüm yaşadığını aktarırken, rapor için dijital ödemelerin yalnızca bir ödeme yöntemi olmadığını; ekonominin güçlenmede önemli bir yere sahip olduğunu aktardı. Faydacı'nın rapor hakkındaki genel açıklaması ise şu şekilde; “Türkiye, son 30 yılda dijital ödemelerde dünyada örnek gösterilen bir dönüşüm gerçekleştirdi. Güvenli, yenilikçi ve kapsayıcı çözümlerimizle bu ekosistemin gelişimine katkı sunmaktan gurur duyuyoruz. Rapor, dijital ödemelerin yalnızca bir ödeme yöntemi olmadığını; ekonomik büyümeden kayıtlı ekonominin güçlenmesine, turizm gelirlerinden işletme verimliliğine kadar kalkınmanın önemli bir itici gücü olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de dijital ödeme ekosistemini daha kapsayıcı hale getirmek ve yapay zekâ destekli ticaret gibi yeni nesil alanlarda Türkiye’nin öncü konumunu güçlendirmek için çalışacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Avrupanın en büyük pazarı Türkiye! 142 milyon kişi kullanıyor
Başlık ResmiAvrupanın en büyük pazarı Türkiye! 142 milyon kişi kullanıyor

YAPAY ZEKA DİJİTAL DÖNÜŞÜME DAHİL OLUYOR

Değişen dünya teknolojileriyle birlikte, yapay zeka da ödeme yöntemlerine dahil olurken, raporda bu konu hakkında da değerlendirilme yapıldı. Rapora göre, ödeme ekosistemindeki yeni dönüşüm alanlarından biri olarak yapay zekâ asistanlı ticarete dikkat çekiyor. Ürün arama, karşılaştırma, satın alma ve sonrası süreçleri yürüten yapay zekâ temsilcileri, ticarete yeni bir karar alma katmanı ekliyor. Mastercard; tokenizasyon, güvenilir temsilci doğrulama mekanizmaları ve yapay zekâ platformlarını bir araya getiren çözümleriyle bu işlemlerin güvenli ve ölçeklenebilir şekilde gerçekleşmesini hedefliyor. Türkiye’de finans kuruluşlarıyla yapay zekâ destekli alışveriş asistanı çözümleri geliştiren Mastercard, Türkiye’yi bu alanda stratejik öncelik olarak görüyor.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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