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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi! Son hali yürek burktu

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Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun hayaliydi! Son hali yürek burktu

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu'nun Aydın'da yayla turizmi hayaliyle yaptırdığı Paşa Yaylası Oteli, yılların bakımsızlığıyla deyim yerindeyse viraneye döndü. Yazıcıoğlu'nun ölüm yıl dönümünde tekrar gündeme gelen otel, terk edilmiş görüntüsüyle yürekleri burktu.

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Aydın'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Paşa Yaylası, yaklaşık bin 200 metre rakımı, temiz havası ve eşsiz manzarasıyla özellikle yaz aylarında çok sayıda vatandaşı konuk ediyor. Ancak bölgenin yayla turizmine kazandırılması amacıyla yıllar önce inşa edilen Paşa Yaylası Oteli, bugün bu güzelliklerin arasında terk edilmiş görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlunun hayaliydi! Son hali yürek burktu
Başlık ResmiMerhum Vali Recep Yazıcıoğlunun hayaliydi! Son hali yürek burktu

HARABEYE DÖNDÜ

Dönemin Aydın Valisi merhum Recep Yazıcıoğlu tarafından 1989-1991 yılları arasında yaptırılan otel, o yıllarda Paşa Yaylası'nın turizm potansiyelini harekete geçirecek önemli bir yatırım olarak görülüyordu. Yaylanın temiz havası ve doğal güzelliklerinin turizmle buluşturulması hedeflenirken, otelin faaliyete geçmesiyle bölgenin hareketlenmesi düşünülüyordu. Ancak yıllar içerisinde otelin yüzü bir türlü gülmedi. İşletilemeyen yapı zamanla sahipsiz kaldı. Bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle büyük ölçüde tahrip olan otelin demirbaş malzemeleri çalınırken, kapı ve pencereleri de zarar gördü. Elektrik kablolarının dahi söküldüğü otelde, bugün kırılmadık cam kalmadı.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlunun hayaliydi! Son hali yürek burktu
Başlık ResmiMerhum Vali Recep Yazıcıoğlunun hayaliydi! Son hali yürek burktu

Bir dönem yayla turizminin önemli merkezlerinden biri olması hedeflenen otel, bugün boş bir binayı andırıyor. Duvarları ve yapısal bölümleri ayakta kalan otelin içerisindeki birçok bölüm ise yılların bakımsızlığı ve tahribatı nedeniyle kullanılamaz halde.

Merhum Vali Recep Yazıcıoğlu
Başlık ResmiMerhum Vali Recep Yazıcıoğlu

YAZICIOĞLU'NUN MİRASI YILLARA YENİLDİ

Aydın'da görev yaptığı yıllarda hayata geçirdiği projeler ve sıra dışı yönetim anlayışıyla hafızalarda yer edinen merhum Vali Recep Yazıcıoğlu, vefatının yıl dönümünde bir defa daha anılırken, Yazıcıoğlu'nun Aydın'da görev yaptığı dönemde büyük umutlarla hayata geçirilen Paşa Yaylası Oteli'nin yıllar sonra geldiği nokta ise onun projelerinin akıbetini tekrar gündeme taşıdı.

Yazıcıoğlu'nun yayla turizmine kazandırmak istediği otelin bugün atıl durumda olması, bölgeyi bilen vatandaşları da üzerken, otelin faaliyette olduğu dönemleri hatırlayan vatandaşlar, Paşa Yaylası'nın yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, yıllardır kullanılmayan otelin restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor. Paşa Yaylası'nın sahip olduğu doğal güzelliklerin bölge için önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını ifade eden vatandaşlar, otelin yeniden hizmete açılması halinde yaylanın ekonomik ve sosyal açıdan hareketleneceğini söylüyor.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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