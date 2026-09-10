Fenerbahçe'nin rakipleri, Anfield'da karşılaştı: İngiliz devi istediğini aldı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri, İngiltere'de kozlarını paylaştı. Liverpool, lig aşamasının ilk haftasında Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasının ilk haftasında Fenerbahçe'nin rakiplari kozlarını paylaştı. Liverpool, Anfield'da ağırladığı Atletico Madrid'i 2-1 yendi.

İngiliz ekibine galibiyeti getiren goller 40'ıncı dakikada Dominik Szoboszlai ve 50'inci, dakikada Alexis Mac Allister'dan geldi. Atletico Madrid'in tek golünü ise 17'nci dakikada Marcos Llorente attı.

Devler Ligi'nin 2'inci haftasında LASK deplasmanına gidecek Liverpool, temsilcimiz Fenerbahçe ile 4'üncü haftada karşılaşacak. İspanya temsilcisi, 2'nci haftada bir diğer Premier Lig takımı Manchester United'la evinde karşılaşacak, Fenerbahçe ile 8'inci haftada oynayacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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