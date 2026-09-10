HAVELSAN'dan tarihi anlaşma: HAMZA-1 için imzalar atıldı

Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı 2026’da, HAVELSAN ve Mısır’lı AOI kuruluşu HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı için anlaşma imzaladı.

HAVELSAN ve Mısır’ın Arab Organization for Industrialization (AOI) kuruluşu, HAMZA-1 İnsansız Hava Aracı’nın satışı için anlaşmaya vardı.

Anlaşma, iki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025’te imzalanan ve dikey kalkış ve iniş kabiliyetine sahip otonom insansız hava araçlarının Mısır’da ortak üretimini kapsayan stratejik iş birliği anlaşmasının devamı niteliğinde.

TEKNOLOJİ BİRİKİMİ HAMZA-1'DE ÖN PLANA ÇIKTI

HAMZA-1, HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki mühendislik ve teknoloji birikiminin uluslararası iş birliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

HAVELSAN’ın BAHA, BOZBEY, POYRAZ ve BULUT gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformlarıyla elde ettiği teknoloji birikimi, HAMZA-1 programıyla Mısır’daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor.

2025'TE SİSTEM TANITILMIŞTI

İş birliği kapsamında geliştirilen ilk HAMZA-1 sistemi, Aralık 2025’te Kahire’de düzenlenen EDEX 2025’te tanıtılmıştı.

HAVELSANdan tarihi anlaşma: HAMZA-1 için imzalar atıldı

TESLİMATLAR ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE!

Bugünse El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı’nda imzalanan satış anlaşmasıyla HAMZA-1 programı, ortak üretim faaliyetlerinin ardından ticari bir aşamaya geldi. Böylece HAVELSAN’ın otonom sistemler alanındaki teknolojileri, AOI’nin yerel üretim altyapısıyla birleştirilerek uluslararası pazara yönelik somut bir ürüne dönüştürülmüş oldu.

Anlaşma kapsamında HAMZA-1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖZDE NUR BAYAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası