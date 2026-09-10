Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi
Yurt içinde gözler TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararına çevrildi. TCMB bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda TCMB’nin "pas" geçebileceği ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Döviz, altın, mevduat ve kredi faizleri üzerinde etkili olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?
Beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
09.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi
10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi
14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı
15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması
17.00 ABD, ağustos ayı ikinci el konut satışları
17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları