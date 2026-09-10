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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi

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Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi

Yurt içinde gözler TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) faiz kararına çevrildi. TCMB bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda TCMB’nin "pas" geçebileceği ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha toplanacak. Döviz, altın, mevduat ve kredi faizleri üzerinde etkili olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı da yüzde 35 olarak hesaplandı.

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi
Başlık ResmiMerkez Bankası faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? Analistlerin faiz beklentisi

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi

10.00 Türkiye, temmuz ayı sanayi üretimi

14.00 Türkiye, TCMB'nin faiz kararı

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.15 Avro Bölgesi, ECB'nin faiz kararı

15.30 ABD, ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.45 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması

17.00 ABD, ağustos ayı ikinci el konut satışları

17.00 ABD, temmuz ayı toptan eşya stokları

Editör : ÖZGE YİĞİT
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