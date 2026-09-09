Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu
Kars'ta eşiyle tartışıp evden çıkan genç kadın, drone destekli aramayla tarlada bilinci kapalı halde bulundu. Küçük çocuğun ve yakınlarının çaresiz gözlerle baş ucunda beklediği kadın, hastanede tedavi altına alındı.
Kars’ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için ekipler harekete geçti.
İlk etapta sürdürülen aramalardan sonuç alınamaması üzerine polis ekiplerinden destek talep edildi. İhbarın ardından nöbetçi ekipler kayıp kadının bulunması için bölgede kapsamlı çalışma başlattı.
HEM KARADAN HEM HAVADAN TAKİP
Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Karakurt ekipleri katıldı. Ekipler, kırsal alanda geniş bir bölgede hem karadan hem de drone desteğiyle arama gerçekleştirdi.
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BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU
Uzun süren çalışmaların ardından kayıp kadın, kırsal alanda bulundu. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.