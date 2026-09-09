Kars'ta eşiyle tartışıp evden çıkan genç kadın, drone destekli aramayla tarlada bilinci kapalı halde bulundu. Küçük çocuğun ve yakınlarının çaresiz gözlerle baş ucunda beklediği kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Kars’ın Akyaka ilçesinde eşiyle tartıştıktan sonra evden ayrılan ve kendisinden haber alınamayan kadın için ekipler harekete geçti.

İlk etapta sürdürülen aramalardan sonuç alınamaması üzerine polis ekiplerinden destek talep edildi. İhbarın ardından nöbetçi ekipler kayıp kadının bulunması için bölgede kapsamlı çalışma başlattı.

Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu

HEM KARADAN HEM HAVADAN TAKİP

Arama çalışmalarına AFAD, Jandarma, Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları Karakurt ekipleri katıldı. Ekipler, kırsal alanda geniş bir bölgede hem karadan hem de drone desteğiyle arama gerçekleştirdi.

Eşiyle tartışıp evden çıkmıştı... Kayıp kadının bulunduğu anlar yürek burktu

BİLİNCİ KAPALI HALDE BULUNDU

Uzun süren çalışmaların ardından kayıp kadın, kırsal alanda bulundu. Bilincinin kapalı olduğu belirlenen kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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