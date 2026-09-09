Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi

Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanları, İngiltere'nin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklama ve bu yerleşimlerle bağlantılı hizmetlere kısıtlamalar getirme kararını memnuniyetle karşıladı.

Özetle
Kaydet
a- | +A
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye, BAE, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının, İngiltere'nin, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden mal ithalatını yasaklama kararına ilişkin ortak yazılı açıklama yayımladığı belirtildi. Açıklamada, bu kararın, uluslararası hukuka uygun şekilde uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesi ve yasa dışı yerleşim faaliyetlerinde bulunan kuruluşlar ile bu faaliyetlere karışan kişilerin hesap verebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunması temenni edildi.

Türkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi
Başlık ResmiTürkiye de imza attı! İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek geldi

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME ORTAK DESTEK

Bakanların, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları tarafından yayımlanan İki Devletli Çözüme İlişkin Ortak Bildiri’yi de memnuniyetle karşıladığı bildirildi. Açıklamada, söz konusu ülkelerin, uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşimlerle yapılan mal ticaretine ulusal veya Avrupa düzeyinde kısıtlamalar getirme ya da kendi ulusal usulleri çerçevesinde bu ve diğer tedbirleri aktif biçimde değerlendirme yönündeki niyetlerinin teyit edildiği aktarıldı. Açıklamada, bakanların uluslararası toplumu, işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı İsrail yerleşimlerini destekleyen veya bunların sürdürülmesine katkı sağlayan faaliyetlere son verilmesi amacıyla somut tedbirler almaya teşvik ettiği kaydedildi.

ÖNERİLEN HABERLER
İsrail
DÜNYA

İsrail'den İngiltere'ye misilleme! Konsolosluk kapatılıyor, 12 yetkili ülkeye alınmayacak

“SOMUT TEDBİRLER ALINMALI”

Açıklamada, bakanların, açıklanan bu niyetlerin, tüm devletlerin İsrail’in Filistin topraklarını hukuka aykırı işgalinden kaynaklanan durumu hukuken tanımama ve İsrail’in işgaliyle oluşturulan durumun sürdürülmesine yardım veya destek sağlamama yükümlülüğü de dahil olmak üzere, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarıyla uyumlu olduğu değerlendirmesine yer verildi. Bu kapsamda, BM Güvenlik Konseyi’nin 2334 sayılı kararı ile Uluslararası Adalet Divanı’nın 19 Temmuz 2024 tarihli İstişari Görüşü de dikkate alındı.

İSRAİL’E YERLEŞİM FAALİYETLERİ ÇAĞRISI

Bakanların, bu çerçevede, İsrail'in yerleşim faaliyetleriyle bağlantılı olarak aldığı tüm tedbirleri ve işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan diğer tüm uygulamaları geri çekmesi yönündeki çağrıyı yineledikleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bakanlar, Gazze’nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamakta ve güvenlik ile istikrarın sağlanması, insani durumun ele alınması, yeniden imar ve toparlanma sürecinin kolaylaştırılması ve kalıcı barışın temellerinin atılması amacıyla ABD Başkanı Trump’ın Gazze İhtilafını Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı’nın tam olarak ve derhal uygulanması çağrısında bulunmaktadır. Bakanlar, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barışın sağlanmasının tek uygulanabilir yolunun, uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda, başkenti Doğu Kudüs olan, 4 Haziran 1967 sınırları temelinde bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne sahip ve yaşanabilir bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi suretiyle iki devletli çözümün uygulanması olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır.”

ÖNERİLEN HABERLER
İngiltere
DÜNYA

İngiltere'nin "sembolik" İsrail yaptırımı ifşa oldu! ABD'ye gizlice güvence verildi

12 ÜLKEDEN BATI ŞERİA KARARI

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere dışişleri bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimlerinden gelen mallara ticari kısıtlama getireceklerini duyurmuştu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı vurgulanarak, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği belirtilmişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına dikkat çekilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulanmıştı.

İSRAİL’DEN İNGİLTERE’YE MİSİLLEME

İsrail, ticari yaptırımlara cevap olarak İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
TÜRKİYE DE İMZA ATTI!
İngiltere’nin İsrail kararına 8 ülkeden destek
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
İSTANBUL'DA 3 PLAJ KAPATILDI!
Numune sonuçları açıklandı, denize girmek yasaklandı
"100 SAVAŞ UÇAĞI NE YAPIYORDU?"
Mısır semalarındaki Türk rüzgârı İsrail’i tedirgin etti
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
YILDA 25 MİLYON EURO GELİR
Cumhurbaşkanı onayladı, F.Bahçe dev projeyi açıkladı
SALDIRI PROVASI YAPILDI
SALDIRI PROVASI YAPILDI
ABD "delinemeyen dağı" vurmaya hazırlanıyor!
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YOLDA
Meteoroloji İstanbul için tarihi verdi
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
BATRAKOV'DAN PSG İTİRAFI
"Beni istediler, temsilcilerim görüştü"
"SİZE HESAP VERECEK HALİM YOK"
Güllü'nün oğlundan canlı yayında sert sözler
"BEŞİKTAŞ’I ŞAMPİYONLUĞA TAŞIR"
Süper Lig’in eski yıldızından övgü dolu sözler
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
YOK BÖYLE DÜĞÜN!
15 bin kişi katıldı, kimse takı takmadı
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
FİYATIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
En ucuz elektrikli otomobil baştan aşağı yenilendi
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
G.SARAY'DAN 30 MİLYON EURO
Transfer itirafı bizzat başkandan geldi
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
TATBİKAT SIRASINDA FACİA
Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
'ONA GÖRE KURGUMUZU YAPTIK'
Kartal "Tarihin en iyi Roma'sı" dedi, taktiği verdi
"HİÇBİR TEHDİT ALMADIM!"
Ayhan Aydın, Özgür Çelik’in iddialarını yalanladı
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
POLİS, ÖĞRETMEN, DOKTOR...
OVP'ye göre meslek meslek zamlı memur maaşları
İDDİALARA SON NOKTA!
İDDİALARA SON NOKTA!
Elektrikli araç sahiplerini rahatlatan açıklama
20 TANESİ YETTİ
20 TANESİ YETTİ
Her gün çöpe attığımız eşyadan 22 ayar altın çıkardılar
YANGINLARDA SON DURUM!
YANGINLARDA SON DURUM!
Antalya’da can kaybı, Adana’da 835 tahliye
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
'KARŞILIK VEREBİLİRİZ'
Yunan bakandan Türkiye'ye skandal tehdit
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi
Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi
Kaydet
Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor
Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor
Kaydet
Meteoroloji yeni tahmin raporunu yayımladı: İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı! Tarih netleşti
İstanbul’a gök gürültülü sağanak uyarısı!
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.