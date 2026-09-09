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Spor

Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi

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Fenerbahçe ayrılığı duyurdu: Kiralık gönderildi

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao'nun bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova kiralandığını açıkladı. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya giden Becao'nun, sarı lacivertlilerle sözleşmesi 2028 yılına kadar sürüyor.

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Sarı lacivertliler, deneyimli stoper Rodrigo Becao'nun Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova kiralandığını duyurdu.

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KİRALIK GÖNDERİLDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunda kadromuza katılan Rodrigo Becao, bir yıllığına Rusya Premier Lig ekiplerinden Rodina Moskova takımına kiralanmıştır." denildi.

Rodrigo Becao
Başlık ResmiRodrigo Becao

RUSYA'YA GERİ DÖNDÜ

Kariyerine 2017 yılında Brezilya'nın Bahia takımında başlayan Becao, 2018'de Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova'ya kiralık olarak transfer oldu. CSKA Moskova ile kiralık olarak anlaşan Becao, bir senelik Rusya kariyerinin ardından İtalya Seri A ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. 2023'te Udinese'den 8.3 milyon avro bonservis bedeliyle sarı lacivertlilerin yolunu tutan Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe'de görev yaptığı 38 maçta 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'ya giden Rodrigo Becao'nun, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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