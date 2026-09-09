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Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor

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Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnb'ye 'dur' demeye hazırlanıyor

Avrupa’da yükselen kiralar ve artan konut sıkıntısı, Airbnb ve benzeri kısa dönemli kiralama platformlarını yeniden gündeme taşıdı. Avrupa Komisyonu, konut krizinin yaşandığı bölgelerde günlük ve haftalık ev kiralamalarına kısıtlama getirilmesinin önünü açacak ortak bir düzenleme önerdi.

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Avrupa’da büyüyen konut krizi, bu kez Airbnb ve benzeri kısa dönemli kiralama platformlarını gündeme taşıdı. Avrupa Komisyonu, turistlere günlük veya haftalık kiralanan evlerin konut arzını daralttığı yönündeki eleştirilerin ardından, bu platformlara yönelik kısıtlamaların önünü açacak yeni bir düzenleme önerdi.

Özellikle Paris, Barselona ve Venedik gibi turistik şehirlerde evlerin uzun süreli kiracılar yerine turistlere kiralanması, son yıllarda tartışmaların merkezine yerleşti. Kiralık konut bulmanın zorlaşması ve fiyatların yükselmesi, başta gençler olmak üzere çok sayıda kişinin tepkisine neden oldu.

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YEREL YÖNETİMLERE "KISITLAMA YETKİSİ" GELİYOR

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in sunduğu yeni taslak, kısa dönemli kiralama platformlarına kısıtlama getirme yetkisini doğrudan şehir yönetimlerine bırakıyor.

Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnbye dur demeye hazırlanıyor
Başlık ResmiTurist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnbye dur demeye hazırlanıyor

Kentler, fiyat-gelir oranlarını ve son 10 yıldaki artış grafiklerini inceleyerek konut darboğazı yaşanan bölgeleri belirleyecek. Bu bölgelerde Airbnb ve benzeri platformlara yönelik sınırlandırmalar uygulanabilecek. Ancak Komisyon, getirilecek yasakların kanıtlara dayanması, sadece etkilenen alanlarla sınırlı kalması ve geriye dönük işletilmemesi şartını koşuyor.

LOBİ ŞİRKETLERİ TEPKİLİ

Sektör temsilcileri ise taslağa sert tepki gösterdi. NTV Haber'in haberine göre, Airbnb gibi devleri temsil eden CCIA Europe Politika Birimi Başkanı Alexandre Roure, yerel idarelerin kendi koydukları kuralları yine kendilerinin denetleyecek olmasını eleştirdi:

Turist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnbye dur demeye hazırlanıyor
Başlık ResmiTurist geldi, kiralar uçtu: Avrupa Airbnbye dur demeye hazırlanıyor

"Avrupa, kentlere kısa vadeli kiralamaları kısıtlama yetkisi veren bir AB çerçevesi sunup ardından bu kurallara uyumu yine kendilerinin denetlemesine izin vererek konut krizini çözemez"

Roure, bağımsız bir denetim veya telafi yolu sağlanmazsa bu düzenlemenin kağıt üzerinde kalacağını, orantısız kısıtlamaları yürürlükte bırakacağını ve Erişilebilir Konut Yasası'nın getirmeyi hedeflediği hukuki belirliliği zedeleyeceğini ekledi.

Nihai adım atma yetkisini yerel idarelerin inisiyatifine bırakan teklif, yetkililere konut amaçlı yeni arazileri imara açma ile planlama ve inşaat süreçlerini modernize etme tavsiyesinde de yer veriyor.

AIRBNB NEDİR?

2008 yılında ABD'nin San Francisco kentinde kurulan çevrim içi pazar yeri platformu, kısa süreli konaklama arayan seyahatçilere hizmet veriyor.

Ev sahipleri tek bir odayı ya da konutun tamamını turistlere kiralayarak gelir elde ederken, şirket her rezervasyon üzerinden belirli bir hizmet bedeli kesiyor.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya ulaşan model, geleneksel otelcilik sektörüne alternatif sağlasa da özellikle turistik kentlerde kiralık ev arzını daraltarak barınma maliyetlerini yükseltmekle suçlanıyor.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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