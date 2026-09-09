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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'ten skandal Türkiye çıkışı! 12 mil ısrarını sürdürüp tehdit etti

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis'ten skandal Türkiye çıkışı! 12 mil ısrarını sürdürüp tehdit etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Türkiye ile ilişkilerde tansiyonu yükseltecek açıklamalara imza attı. Atina'nın Ege'deki tartışmalı 12 mil tezini bir kez daha gündeme getiren Yerapetritis, "Her türlü gerginlik ve baskı artışı için tüm senaryolarımızı hazırladık. Elbette sahada karşılık vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, SKAI televizyonuna verdiği röportajda Türkiye-Yunanistan ilişkileri, Ege'deki karasuları tartışması, deniz parkları ve Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı hakkında konuştu.

Yerapetritis, bir yandan Ankara ile diyalog kanallarının açık tutulması gerektiğini savunurken diğer yandan Atina'nın muhtemel bir gerilime karşılık hazırlık yaptığını söyledi.

Yunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit
Başlık ResmiYunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit

"SAHADA KARŞILIK VERMEYE HAZIRIZ"

Türkiye ile yaşanabilecek yeni bir kriz ihtimaline değinen Yerapetritis, sahada şu anda doğrudan bir tehlike görmediklerini ancak hazırlıklarını tamamladıklarını ileri sürdü:

"Her zaman tetikteyiz. Her türlü gerginlik ve baskı artışı için tüm senaryolarımızı hazırladık. Elbette sahada karşılık vermeye hazırız. Türk iddialarına karşı pasif bir yaklaşımla hareket etme dönemi, geri dönüşü olmayan bir şekilde sona ermiştir. Biz diyalog arıyoruz. Uygulamada, oturma masasına oturabileceğimizi kanıtladık. Ancak, Yunan hükümetinden tavizler bekleyenler, bir kez daha tamamen hayal kırıklığına uğrayacaklardır."

Yerapetritis, "gerçek gücün sözlerde olmadığını" ileri sürerek Yunanistan'ın son yıllarda diplomatik, ekonomik ve savunma alanlarında güçlendiğini iddia etti:

"Sesini en yüksek çıkaran her zaman en güçlü olan değildir. Aksine, zayıf olan odur."

Yunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit
Başlık ResmiYunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit

ATİNA 12 MİL TEZİNİ YİNE MASAYA SÜRDÜ

Yerapetritis, Türkiye ile Yunanistan arasındaki en hassas başlıklardan biri olan Ege'deki karasuları konusunda Atina'nın 12 mil tezinden vazgeçmediğini söyledi.

"Karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesinin uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan Yunan devletinin bir hakkı olduğunu defalarca söyledik. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik."

Atina'nın uygun gördüğü zamanda harekete geçeceğini söyleyen Yerapetritis şöyle devam etti:

"Yunan devleti bunu uygun gördüğü zamanda ve şekilde uygulayacaktır. İyon Denizi'nde ve Tainaro Burnu'na kadar yaptığımız gibi, Yunan devleti uygun gördüğünde bu da gerçeğe dönüşecektir. Elbette bununla ilgili bir takvim veremem."

YUNAN TEZLERİNE KARŞI ULUSLARARASI HUKUK NE DİYOR?

Yunanistan cephesinde gündeme getirilen bu iddia, Ankara’nın Ege’deki mevcut 6 deniz mili uygulamasına yönelik kararlılığını yeniden öne çıkardı.

Türkiye, 1995 yılında TBMM’de alınan “casus belli” (savaş sebebi) kararına dayanarak, Yunanistan’ın karasularını tek taraflı şekilde 12 mile çıkarması durumunda her türlü tedbiri alma hakkını saklı tutmakta.

Yunanistan’ın 12 mil ısrarı, Ege’yi fiilen “Yunan gölüne” dönüştürecek, denizlerdeki seyir ve geçiş özgürlüğünü ciddi biçimde kısıtlayacak tek taraflı bir adım olarak görülüyor.

KABLO VE DENİZ PARKLARINDA GERİ ADIM ATMAYACAKLARINI SÖYLEDİ

Yerapetritis, Türkiye'nin sahadaki itirazları nedeniyle defalarca sekteye uğrayan ve bir türlü hayata geçirilemeyerek kağıt üzerinde kalan Yunanistan-Güney Kıbrıs elektrik bağlantısı konusunda da Atina'nın planlarını sürdüreceğini iddia etti:

"Deniz alan planlamasını yapmaktan korkmadık. Deniz parklarını kurmaktan korkmadık. Söylenenlere rağmen adalarımızı güçlendiren bir kuvvet yapısı oluşturmaktan korkmadık. Karasularımızı genişletmekten korkmadık."

Yerapetritis, "Deniz parkları için uygulama kararnameleri çıkarılacak ve Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesi de gerçekleşecek" dedi.

"EGEMENLİK KONULARINI TARTIŞMAYACAĞIZ"

Yerapetritis, Ankara ile diyaloğun devam etmesi gerektiğini söylerken Atina'nın egemenlik, "gri bölgeler" ve adaların askerden arındırılması başlıklarını müzakere etmeyeceğini açıkladı.

"Yunanistan egemenlik konularını tartışmayacaktır."

Türkiye'nin "Mavi Vatan" başta olmak üzere tezlerini gündemde tutmaya devam edeceğini kabul eden Yerapetritis, iki ülke arasındaki temel görüş ayrılığını da dile getirdi:

Yunanistan, uluslararası yargıya taşınabilecek tek bir ihtilaf olduğunu düşünürken Türkiye bunun yanı sıra başka meselelerin de olduğunu düşünüyor. Bu konuda orta yol yok.

Yerapetritis buna rağmen Ankara ile iletişimin kesilmesine karşı çıkarak, "Komşunuzla, özellikle de tarihi anlaşmazlıklarınızın olduğu komşunuzla görüşmek bir zorunluluktur" dedi.

Yerapetritis'in açıklamalarının yanı sıra Yunanistan Başbakanı Miçotakis de Türkiye ile yaşanan gerilime ilişkin mesajlar verdi. Atina'nın geri adım atmayacağını savunan Miçotakis, şunları söyledi:

"Yunanistan kimseyi tehdit etmez. İşleyen iyi komşuluk ilişkileri yoluyla istikrarı destekler ve bunu her zaman uluslararası hukuka dayanarak yapar. Ancak istikrar hiçbir koşulda taviz vermek anlamına gelmez. Kışkırtmalara da müsamaha göstermez."

Yunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit
Başlık ResmiYunanistandan provokatif karasuları ısrarı! Dışişleri Bakanı Yerapetritisten Türkiyeye küstah tehdit

MİÇOTAKİS TÜRKİYE'NİN 2 KİLOMETRE ÖTESİNE GİDECEK

Öte yandan Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in de bu Cumartesi günü Türkiye kıyılarına yalnızca 2 kilometre mesafedeki Meis Adası'nı ziyaret edeceği açıklandı.

Yunan basınından Parapolitika'nın haberine göre Miçotakis, ziyaret kapsamında Ro ve Strongyli adacıklarına da gidecek. Söz konusu adacıklar, Atina'nın Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarını daraltmaya yönelik tartışmalı MEB tezlerinde önemli bir yer tutuyor. Yunanistan, Meis ve çevresindeki küçük adalara geniş deniz yetki alanları tanınması gerektiğini savunurken Ankara, adaların konumu ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda tezlere karşı çıkıyor.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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