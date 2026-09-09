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Ekonomi

Çiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor

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Ankara'da ayçiçeği hasadı başladı. Polatlı ilçesinde başlayan hasat ekim ayının ortasından, kasım ayının başına kadar sürüyor. Ayçiçeği aynı zamanda, çiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor. Geçen yıl 30 lira olan ayçiçeğinin, bu sene ki kilosunun 35 ila 40 lira olması bekleniyor.

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde buğday hasadının ardından tarlalar ikinci kez sarıya büründü ve tarlalar ikinci ürün olarak ayçiçeğiyle değerlendirildi. Temmuz ayında yağlık ekilen ayçiçekleri, yaklaşık 90 günlük gelişim sürecinin ardından ekim ayının ortasından kasım ayının başına kadar hasat ediliyor. Sulama imkanı bulunan bölgelerde yetiştirilen ayçiçeği, çiftçiye aynı yıl içerisinde ikinci bir ürün ve ek gelir imkanı sağlarken, Türkiye'nin yağ açığının azaltılmasına da katkı sunuyor.
Polatlı Hıdırşeyh köyünde çiftçilik yaptığını ve aynı zamanda ziraat mühendisi olduğunu ifade eden Hasan Kılınç, öte yandan Ankara Damız Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttüğünü belirtti.

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"7 YILDIR 300-400 DEKAR İKİNCİ ÜRÜNÜ AYÇİÇEĞİ EKERİM"

Tarımın, her ziraatçının yapması gereken zor bir alan olduğunu dile getiren Kılınç, "İkinci ürün olarak yeni ekmiyorum. Bu havzada 6-7 yıldır 300-400 dekar ikinci ürünü ayçiçeği ekerim. Bu bölgedeki yetiştiricilere de tavsiye ederim. Buğdaydan sonra ayçiçeği fazla su istemiyor. Buğdaydan sonra da ikinci bir ürün, ekonomik olarak arazi değerlendirme açısından önemli bir şey. Türkiye'nin de biliyorsunuz Cumhuriyet tarihinden bu yana yağ açığı var. Yağ açığını kapatmada Orta Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde bu tür havzalarda ikinci ürün ayçiçeği olarak yapılmasını tavsiye ederim" dedi.
Hasan Kılınç, 90 günlük ekili olan ayçiçeği çeşidini 10 Temmuz'da ektiklerini belirterek, hasadın 15 Ekim ile 1 Kasım arasında yapılmasını beklediklerini söyledi.

Çiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor
Başlık ResmiÇiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor

"DEKARDA 250-300 KİLOGRAM ARASI BİR VERİM BEKLİYORUZ"

Rekolte beklentisine dair konuşan Hasan Kılınç, "Dekarda 250-300 kilogram arası bir verim bekliyoruz. Bu sene ayçiçeklerimiz güzel. Karadenizbirlik'le sözleşmeli üretim yapıyorum. Karadenizbirlik burada alım noktası oluşturuyor. Onlara teslim ediyorum. Onlar götürüp yağa çeviriyorlar, posasını da hayvan yemi olarak değerlendiriyorlar" diye konuştu.
Hasan Kılıç, ayçiçeğinin mekanizasyona uygun olması nedeniyle fazla işçilik gerektirmediğini, yalnızca sulama aşamasında işçiliğe ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Sulama sisteminde boru hatlarının sabit döşenmesi halinde ise iki kişinin yeterli olduğunu dile getiren Kılıç, bir kişinin pompayı çalıştırırken diğerinin fıskiye ve yağmurlama sistemlerini kontrol ettiğini söyledi.

"SARI SARI ÇİÇEKLER AÇMIŞ, BU DÖNEMİ GÜZEL"

Çiçek açma zamanının çok keyifli olduğunu belirten Kılınç, "Yeşilken içine 1-2 tane açar, sonra bir bakarsın ertesi gün 3-5 olmuş. Bir bakarsın 100 olmuş. Sonra 3'üncü gün tarlanın tamamını çiçek açmış. Şu süreç, inanın daha 1 hafta olmadı. 5-6 günlük bir süreç. 5 gün önce buradan geçtiğimizde 1-2 tane sarı görüyorduk. Şu anda hepsi sarı. Sarı sarı çiçekler açmış, bu dönemi güzel" ifadelerini kullandı.

Çiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor
Başlık ResmiÇiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor

"HAYVAN GİRİYOR, DÖKÜLEN SAÇILANI DEĞERLENDİRİYOR"

Hasat dönemi yaptığı vakit biçerdöverle biçme işlemi yaptığını söyleyen Hasan Kılınç, "Hayvan giriyor, dökülen saçılanı değerlendiriyor. Yağ bitkisi, yağlı. Ona çok büyük etkisi oluyor. Ona biraz insan mutlu oluyor. Hem gelir elde ediyorsunuz. İki taraftan da gelir elde etmek sevindirici. Üretmek güzel bir şey. Tabii bedelin karşılığını da almak şartıyla" açıklamasında bulundu.

"KİLOSU 35 İLA 40 LİRA ARASI OLUR DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Öte yandan Hasan Kılıç, sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Karadenizbirlik'in, Trakya Birlik'in açıkladığı fiyatlar var. Piyasanın tüccar fiyatları var. Geçen yıl 30 küsur liraydı. Bu sene daha tam belli olmadı fiyatlar. Kilosu 35 ila 40 lira arası olur diye düşünüyoruz."
Hasan Kılıç, ayçiçeğinin fazla işçilik gerektirmediğini ve özellikle su sıkıntısı olmayan bölgelerde ikinci ürün olarak ekilmesinin çiftçiye ek gelir sağlayacağını belirtti. Kılıç, Eylül ayında elde edilecek gelirin tohum ve gübre masraflarını karşılayarak çiftçiye kış aylarında da gelir sağlayabileceğini vurgulayarak tavsiyede bulundu.

Çiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor
Başlık ResmiÇiftçiye ek gelir imkanı sağlıyor! Bu yıl kilosunun 40 TL olması bekleniyor

"ÜRETİMİN ARTMASI ÖZÜMÜZÜN DIŞARIYA GİTMEMİŞ OLMASI DEMEK"

Ayçiçeğinde gerçekleştirilen ithalata değinen Kılınç, "Ukrayna'dan, Moldovya'dan, Rusya'dan bize ayçiçeği geliyor. Desteği fazlalaştırıp içeride bizim kendi yağımızı, ayçiçeği yağını karşılayacak dereceye getirebiliriz. İkinci ürün bunun örneği. Bu şekilde yetiştirici kullanırsa üretim artar. Üretim artması bizim de özümüzün boşa dışarıya gitmemiş olması demek" değerlendirmesinde bulundu.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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