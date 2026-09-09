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Ekonomi

İBB'nin Hamidiye Su ücretlerine zam! Damacana fiyatı yüzde 13 arttı

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İBB'nin Hamidiye Su ücretlerine zam! Damacana fiyatı yüzde 13 arttı
Fotoğraf Başlığı İBBnin Hamidiye Su ücretlerine zam! Damacanası 170 lira oldu

İBB'nin Hamidiye Su ücretlerine zam yapıldı. Eylül ayı itibarıyla geçerli olan yeni tarifede 19 litrelik iadeli damacana suyun fiyatı 170 liraya yükselirken, farklı marka damacana ve cam damacana fiyatları da arttı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye Kaynak Suları AŞ su ücretlerine zam yaptı. Hamidiye Su markasının yeni tarifesine göre, aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 150 liradan yüzde 13,33 zamla 170 liraya yükseldi.

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Farklı marka damacana iadeli 19 litrelik su 170 liradan yüzde 11,76 artışla 190 liraya, damacana iadesiz 19 litrelik su fiyatı 240 liradan yüzde 8,33 zamla 260 lira oldu.

İBBnin Hamidiye Su ücretlerine zam! Damacanası 170 lira oldu
Başlık ResmiİBBnin Hamidiye Su ücretlerine zam! Damacanası 170 lira oldu

CAM DAMACANA 200 LİRA OLDU

Cam damacana iadeli suyun fiyatı ise 180 liradan yüzde 11,11 artışla 200 liraya çıktı.

Beşer litrelik 4 pet şişe su, 12'li 1,5 litre pet şişe su, 24'lü 0,5 litre pet şişe su ile 24'lü 0,33 litrelik pet şişe suyun fiyatı 216 liradan yüzde 1,85 zamla 220 liraya yükseldi.

Zam eylül ayı itibarıyla geçerli olmaya başladı.

Hamidiye Su, en son 20 Ocak'ta su ücretlerine yüzde 25'e varan oranda zam yapmıştı.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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