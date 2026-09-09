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Ekonomi

Doğalgazın ardından petrol! Karadeniz'de çalışmalar başlıyor

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Doğalgazın ardından petrol! Karadeniz'de çalışmalar başlıyor

Bakan Bayraktar, Batı Karadeniz’de petrol hedefli yeni bir sondaj çalışmasına yakın zamanda başlanacağını açıkladı. Sondajın zorlu ve uzun süreceğini belirten Bayraktar, Karadeniz’de mevcut rezervleri üretime kazandırmanın yanı sıra yeni petrol ve doğalgaz rezervleri bulmak için arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, Batı Karadeniz’de petrol hedefli yeni bir sondaja başlanacağını duyurdu.

Karadeniz gazında üretimin yıl sonuna kadar iki katına çıkarılacağını vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

“Önümüzdeki günlerde petrol hedefli, ümit ediyorum öyle olur, bir sondaja başlayacağız. Biraz uzun sürecek, zor bir sondaj ama Batı Karadeniz’de petrol hedefli bir sondaja yakın zamanda başlayacağız.”

“YENİ SONDAJLAR YAPILIYOR”

Bakan Bayraktar, rezervlerin üretimi üzerine çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şimdi petrol, doğalgaz arama işinde bir taraftan bulduğumuz rezervlerin üretime geçmesiyle alakalı bir süreç yaşıyoruz. Gemilerimiz yoğun bir şekilde buna çalışıyorlar. Bir taraftan da şimdi 6’ya çıkardık biliyorsunuz, derin deniz sondaj filomuzu, gemi sayımızı. Bunların bir tanesi Somali’de şu anda çalışıyor. Bir diğeri de Karadeniz’de bu üretim geliştirme programının yanı sıra yeni sahalar, Batı Karadeniz ve Orta Karadeniz’de ve Doğu Karadeniz’de tespit ettiğimiz sahalarda yeni sondajlar yapıyor. Dolayısıyla bir taraftan da mevcut rezervlerimize yeni rezerv katmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

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Editör : GÜNCE NUR İNCE
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