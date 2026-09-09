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Netglobal halka arz ne zaman? NETGL halka arz takvimi

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Netglobal halka arz ne zaman? NETGL halka arz takvimi
Fotoğraf Başlığı Netglobal halka arz ne zaman? NETGL halka arz takvimi

Yenilenebilir enerji, modern tarım ve vagon üretimi alanlarındaki yatırımlarıyla bilinen Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş. halka arz oluyor. Halka arz kapsamında 62,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak. Peki, Netglobal halka arz ne zamana kadar sürecek?

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Net Global Endüstriyel Yatırımlar A.Ş., halka arz için yatırımcıların karşısına çıktı. Tacirler Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda talep toplama işlemleri 9, 10 ve 11 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak. Halka arzın toplam büyüklüğünün ise yaklaşık 2,23 milyar TL olması bekleniyor. Şirket, halka arzdan elde edeceği kaynağı kapasite artışı, stratejik yatırımlar ve finansal yapının güçlendirilmesi amacıyla kullanmayı planlıyor.

NET GLOBAL HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

Pay başına 25,52 TL fiyat ve 87 milyon 500 bin adet pay üzerinden hesaplandığında Net Global halka arzının büyüklüğü 2 milyar 233 milyon TL olması bekleniyor. Halka arzın 62,5 milyon lotluk kısmı sermaye artırımı yoluyla gerçekleştirilecek.

Netglobal halka arz ne zaman? NETGL halka arz takvimi
Başlık ResmiNetglobal halka arz ne zaman? NETGL halka arz takvimi

ŞİRKETİN YÜZDE 28'İ HALKA AÇILDI

Halka arz kapsamında 62,5 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı, 25 milyon TL nominal değerli pay ise ortak satışı yöntemiyle satışa sunulacak.

Halka arz sonrasında şirketin sermayesi 250 milyon TL'den 312,5 milyon TL'ye yükselecek. Halka açıklık oranı ise yüzde 28 olacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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