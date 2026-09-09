Trump'ın fast food ısrarının nedeni belli oldu! En büyük korkusu menüsünü belirliyor

ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Başkan Trump'ın seyahatlerdeki beslenme alışkanlıklarına ilişkin dikkat çeken ayrıntılar paylaştı. Trump'ın uçağında "kutu üstüne kutu McDonald's" gördüğünü söyleyen Kennedy, ABD Başkanı'nın seyahatlerde gıda zehirlenmesinden çekindiği için büyük restoran zincirlerini tercih ettiğini anlattı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın hamburger menüsü ve fast food ağırlıklı beslenme alışkanlığı uzun süredir kamuoyunda konuşuluyordu. Sağlık Bakanı Kennedy ise Trump'ın özellikle seyahatlerde neden zincir restoranları tercih ettiğine ilişkin yeni bir ayrıntı paylaştı.

"Net Positive" podcastinde konuşan Kennedy, Trump ile yaptığı seyahatleri anlatarak ABD Başkanı'nın yolculuklarda McDonald's ürünlerini tercih ettiğini söyledi.

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Kennedy'ye göre Trump'ın tercihi yalnızca fast food sevgisinden kaynaklanmıyor. ABD Başkanı, seyahatlerde gıda zehirlenmesi yaşamaktan çekindiği için yemeklerin belirli standartlarla hazırlandığı ulusal restoran zincirlerine güveniyor.

Trumpın fast food ısrarının nedeni belli oldu! En büyük korkusu menüsünü belirliyor

"KUTU ÜSTÜNE KUTU MCDONALD'S"

Trump'ın uçağındaki manzarayı anlatan Kennedy, "Onun uçağına bindiğinizde her yer kutu üstüne kutu McDonald's ürünleriyle dolu" dedi.

Trump'ın beslenme düzenine müdahale edip etmediği sorulan Kennedy, ABD Başkanı'nı bu konuda azarlamadığını belirterek şunları söyledi:

"Ben azarlayan biri değilim. Çoğu zaman gerçekten iyi besleniyor ancak seyahat ederken gıda zehirlenmesi geçirmekten korktuğu için ulusal zincirlerin yemeklerini yemeyi tercih ediyor."

Trumpın fast food ısrarının nedeni belli oldu! En büyük korkusu menüsünü belirliyor

BEYAZ SARAY'DA MENÜ DEĞİŞİYOR

Kennedy, Trump'ın seyahatlerdeki beslenme düzeni ile Beyaz Saray ve Florida'daki Mar-a-Lago'daki yemek alışkanlıklarının birbirinden farklı olduğunu söyledi.

Trump'ın kendi mekanlarında taze ve çoğunlukla yerel ürünlerle hazırlanan yemekler tükettiğini anlatan Kennedy, "Orada en iyi yemekler sunuluyor. Hepsi taze ürünler ve çoğu yerel kaynaklı. Yani çoğu zaman iyi besleniyor" ifadelerini kullandı.

Kennedy, daha önce Trump'ın fast food ve gazlı içecek tüketimine değinirken ABD Başkanı'nın bu beslenme düzeniyle "nasıl hayatta kaldığını bilmediğini" de söylemişti.

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TRUMP'IN MCDONALD'S MENÜSÜ

Trump'ın McDonald's tercihi daha önce yakın çevresindeki isimlerin açıklamalarına da yansımıştı. Trump'ın damadı Kushner, 2022'de yayımlanan anı kitabında ABD Başkanı'nın favori siparişinin Big Mac, Filet-O-Fish, patates kızartması ve vanilyalı milkshake olduğunu yazmıştı.

Trump'ın eski kampanya yöneticisi Lewandowski ise 2017'de farklı bir sipariş tarif etmiş; Trump'ın iki Big Mac, iki Filet-O-Fish ve büyük boy çikolatalı içecek tercih ettiğini söylemişti.

ZEHİRLENME ENDİŞESİ YILLARDIR GÜNDEMDE

Trump'ın büyük restoran zincirlerine güvenmesinin arkasında zehirlenme endişesi bulunduğu iddiası yeni değil. Yazar Wolff, 2018'de yayımlanan kitabında Trump'ın uzun süredir zehirlenmekten çekindiğini öne sürmüştü.

Wolff'a göre Trump, McDonald's çalışanlarının ne zaman sipariş vereceğini önceden bilmemesi ve yiyeceklerin standart şekilde hazırlanması nedeniyle zinciri daha güvenli görüyordu.

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| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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