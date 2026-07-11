ABD Başkanı Donald Trump, kapsamlı sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. Bilişsel testi tekrar yaptırdığını belirten Trump, üç kez girdiği sınavın tamamından "tam puan" aldığını öne sürerek, "Washington'da bunu başarabilecek çok az insan var" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde düzenli sağlık kontrolünden geçtiğini ve bilişsel testten bir kez daha tam puan aldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump, her altı ayda bir kapsamlı sağlık taramasından geçtiğini belirterek, son kontrolünün de tamamlandığını duyurdu.

"BUNU YAPAN TEK BAŞKANIM"

Sağlık kontrolü sırasında beyin sağlığıyla ilgili bilişsel testi yeniden yaptırmayı kendisinin talep ettiğini ifade eden Trump, bu testi yaptıran tek ABD Başkanı olduğunu savundu.

Trump, paylaşımında, "Walter Reed'de kapsamlı bir sağlık kontrolünü daha yeni tamamladım. Bunu her altı ayda bir yaparım" ifadelerini kullandı.

Üç kez girdiği bilişsel testin tamamından tam puan aldığını öne süren Trump, "Tüm soruları doğru cevapladım. Washington D.C.'de bunu başarabilecek çok az insan var" değerlendirmesinde bulundu.

SAĞLIK DURUMU TARTIŞILMIŞTI

Öte yandan son dönemde ABD basınında Trump'ın sağlık durumuna ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelmişti. Temmuz 2025'te çekilen bazı fotoğraflarda ayak bileklerindeki şişlik, elindeki morluk ve boynundaki döküntü dikkat çekmişti.

Beyaz Saray Doktoru Sean Barbabella, Trump'ın boynundaki döküntü için önleyici cilt kremi kullandığını açıklarken, rahatsızlığın ayrıntılarına ilişkin bilgi vermemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump'ın bacağındaki şişliğin yaygın görülen bir damar rahatsızlığından kaynaklandığını, elindeki morlukların ise yoğun şekilde tokalaşmasına bağlı oluştuğunu ifade etmişti.

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